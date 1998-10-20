В 6-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы принимаются за расследование убийства сына гостиничного магната. Рассел и Киркендалл считают, что жертва попытки изнасилования что-то недоговаривает. Здоровье Симоне начинает резко ухудшаться. Затем детективы 15-го полицейского отделения расследуют двойное убийство с участием одного из них, сотрудника правоохранительных органов, страдающего алкогольной зависимостью. Вскоре выясняется, что он, по всей видимости, действовал правильно. Однако фигурант дела никак не может вспомнить ключевые подробности произошедшего.