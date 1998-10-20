Menu
NYPD Blue 1993 - 2005 season 6

NYPD Blue 18+
Original title Season 6
Season premiere 20 October 1998
Production year 1998
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы принимаются за расследование убийства сына гостиничного магната. Рассел и Киркендалл считают, что жертва попытки изнасилования что-то недоговаривает. Здоровье Симоне начинает резко ухудшаться. Затем детективы 15-го полицейского отделения расследуют двойное убийство с участием одного из них, сотрудника правоохранительных органов, страдающего алкогольной зависимостью. Вскоре выясняется, что он, по всей видимости, действовал правильно. Однако фигурант дела никак не может вспомнить ключевые подробности произошедшего.

"NYPD Blue" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Top Gum
Season 6 Episode 1
20 October 1998
Cop in a Bottle
Season 6 Episode 2
27 October 1998
Numb & Number
Season 6 Episode 3
10 November 1998
Brother's Keeper
Season 6 Episode 4
17 November 1998
Hearts and Souls
Season 6 Episode 5
24 November 1998
Danny Boy
Season 6 Episode 6
1 December 1998
Czech Bouncer
Season 6 Episode 7
8 December 1998
Raging Bulls
Season 6 Episode 8
15 December 1998
Grime Scene
Season 6 Episode 9
5 January 1999
Show and Tell
Season 6 Episode 10
12 January 1999
Big Bang Theory
Season 6 Episode 11
9 February 1999
What's Up, Chuck?
Season 6 Episode 12
16 February 1999
Dead Girl Walking
Season 6 Episode 13
23 February 1999
Raphael's Inferno
Season 6 Episode 14
2 March 1999
I Have a Dream
Season 6 Episode 15
6 April 1999
Tain't Misbehavin
Season 6 Episode 16
13 April 1999
Don't Meth With Me
Season 6 Episode 17
20 April 1999
Mister Roberts
Season 6 Episode 18
27 April 1999
Judas Priest
Season 6 Episode 19
4 May 1999
I'll Draw You a Mapp
Season 6 Episode 20
11 May 1999
Voir Dire This
Season 6 Episode 21
18 May 1999
Safe Home
Season 6 Episode 22
25 May 1999
