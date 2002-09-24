В 10-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» атмосфера накаляется. Жизни Сиповица угрожает опасность. Детективы расследуют гибель девушки, которая продавала услуги сексуального характера, и обнаруживают огромный запас денег и наркотических веществ. Главным подозреваемым становится Джон Кларк. Вскоре полицейские обнаруживают связанную женщину преклонного возраста, которую жестоко избили. В здание суда поступает сообщение об угрозе взрыва. Джону Кларку собираются предъявить обвинения в убийстве проститутки. Джон Ирвин покупает новый автомобиль, который угоняют во время первой же поездки.