NYPD Blue 1993 - 2005 season 10

NYPD Blue 18+
Season premiere 24 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» атмосфера накаляется. Жизни Сиповица угрожает опасность. Детективы расследуют гибель девушки, которая продавала услуги сексуального характера, и обнаруживают огромный запас денег и наркотических веществ. Главным подозреваемым становится Джон Кларк. Вскоре полицейские обнаруживают связанную женщину преклонного возраста, которую жестоко избили. В здание суда поступает сообщение об угрозе взрыва. Джону Кларку собираются предъявить обвинения в убийстве проститутки. Джон Ирвин покупает новый автомобиль, который угоняют во время первой же поездки.  

7.8 IMDb
"NYPD Blue" season 10 list of episodes.
Ho Down
Season 10 Episode 1
24 September 2002
You've Got Mail
Season 10 Episode 2
1 October 2002
One in the Nuts
Season 10 Episode 3
8 October 2002
Meat Me in the Park
Season 10 Episode 4
15 October 2002
Death by Cycle
Season 10 Episode 5
22 October 2002
Maya Con Dios
Season 10 Episode 6
29 October 2002
Das Boots
Season 10 Episode 7
12 November 2002
Below the Belt
Season 10 Episode 8
19 November 2002
Half-Ashed
Season 10 Episode 9
26 November 2002
Healthy McDowell Movement
Season 10 Episode 10
10 December 2002
I Kid You Not
Season 10 Episode 11
7 January 2003
Arrested Development
Season 10 Episode 12
14 January 2003
Bottoms Up
Season 10 Episode 13
4 February 2003
Laughlin All the Way to the Clink
Season 10 Episode 14
11 February 2003
Tranny Get Your Gun
Season 10 Episode 15
18 February 2003
Nude Awakening
Season 10 Episode 16
25 February 2003
Off the Wall
Season 10 Episode 17
8 April 2003
Marine Life
Season 10 Episode 18
15 April 2003
Meet the Grandparents
Season 10 Episode 19
29 April 2003
Maybe Baby
Season 10 Episode 20
6 May 2003
Yo, Adrian
Season 10 Episode 21
13 May 2003
22 Skidoo
Season 10 Episode 22
20 May 2003
