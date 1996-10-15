В 4-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Медавой решает сесть на диету, но это дается ему нелегко. Между тем у Сиповица трудности на работе и в личной жизни. Его маленький сын болеет, а Сильвия принимает решение вернуться к работе в офисе окружного прокурора. Симоне получает от Рассела предложение, но не решается дать ему положительный ответ. Мартинес положил глаз на Джину Колон, новую помощницу в отделе по борьбе с преступностью. Медавой заключает пари с Сиповицем, чтобы узнать, кто сможет сильнее похудеть всего за один месяц. В это же время Сиповиц и Симоне помогают детективу Стюарту Моррисси расследовать дело об исчезновении ребенка.