Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

NYPD Blue 1993 - 2005 season 4

NYPD Blue season 4 poster
Kinoafisha TV Shows NYPD Blue Seasons Season 4

NYPD Blue 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 15 October 1996
Production year 1996
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Медавой решает сесть на диету, но это дается ему нелегко. Между тем у Сиповица трудности на работе и в личной жизни. Его маленький сын болеет, а Сильвия принимает решение вернуться к работе в офисе окружного прокурора. Симоне получает от Рассела предложение, но не решается дать ему положительный ответ. Мартинес положил глаз на Джину Колон, новую помощницу в отделе по борьбе с преступностью. Медавой заключает пари с Сиповицем, чтобы узнать, кто сможет сильнее похудеть всего за один месяц. В это же время Сиповиц и Симоне помогают детективу Стюарту Моррисси расследовать дело об исчезновении ребенка.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"NYPD Blue" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Moby Greg
Season 4 Episode 1
15 October 1996
Thick Stu
Season 4 Episode 2
22 October 1996
Yes, We Have No Cannolis
Season 4 Episode 3
29 October 1996
Where's 'Swaldo?
Season 4 Episode 4
12 November 1996
Where'd the Van Gogh?
Season 4 Episode 5
19 November 1996
Yes Sir, That's My Baby
Season 4 Episode 6
26 November 1996
Ted and Carey's Bogus Adventure
Season 4 Episode 7
3 December 1996
Unembraceable You
Season 4 Episode 8
10 December 1996
Caulksmanship
Season 4 Episode 9
17 December 1996
My Wild Irish Nose
Season 4 Episode 10
7 January 1997
Alice Doesn't Fit Here Anymore
Season 4 Episode 11
14 January 1997
Upstairs, Downstairs
Season 4 Episode 12
21 January 1997
Tom and Geri
Season 4 Episode 13
28 January 1997
A Remington Original
Season 4 Episode 14
11 February 1997
Taillight's Last Gleaming
Season 4 Episode 15
18 February 1997
What a Dump!
Season 4 Episode 16
25 February 1997
A Wrenching Experience
Season 4 Episode 17
15 April 1997
I Love Lucy
Season 4 Episode 18
22 April 1997
Bad Rap
Season 4 Episode 19
29 April 1997
Emission Impossible
Season 4 Episode 20
6 May 1997
Is Paris Burning?
Season 4 Episode 21
13 May 1997
A Draining Experience
Season 4 Episode 22
20 May 1997
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more