NYPD Blue 1993 - 2005 season 2

Season premiere 11 October 1994
Production year 1994
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Ликасли обвиняют в убийстве Марино и его шофера. Она получает 2 года тюремного заключения. В связи с тем, что Келли имеет отношение к делам Ликасли, его переводят из пятнадцатого участка. Тогда он решает уйти с работы. На его место приходит Бобби Симоне — вдовец, который раньше служил шофером комиссара полиции. Сиповиц относится к новому напарнику настороженно, однако спустя некоторое время им удается сработаться. Бобби даже становится свидетелем на свадьбе Сиповица с Сильвией. У Симоне случились романтические отношения с журналисткой, которая пользуется им как источником информации.

Trials & Tribulations
Season 2 Episode 1
11 October 1994
From Whom the Skell Rolls
Season 2 Episode 2
18 October 1994
Cop Suey
Season 2 Episode 3
25 October 1994
Dead and Gone
Season 2 Episode 4
1 November 1994
Simone Says
Season 2 Episode 5
15 November 1994
The Final Adjustment
Season 2 Episode 6
22 November 1994
Double Abandando
Season 2 Episode 7
29 November 1994
You Bet Your Life
Season 2 Episode 8
6 December 1994
Don We Now Our Gay Apparel
Season 2 Episode 9
3 January 1995
In the Butt, Bob
Season 2 Episode 10
10 January 1995
Vishy-Vashy-Vinny
Season 2 Episode 11
17 January 1995
Large Mouth Bass
Season 2 Episode 12
7 February 1995
Travels With Andy
Season 2 Episode 13
14 February 1995
A Murder With Teeth in It
Season 2 Episode 14
21 February 1995
Bombs Away
Season 2 Episode 15
28 February 1995
UnAmerican Grafitti
Season 2 Episode 16
14 March 1995
Dirty Socks
Season 2 Episode 17
21 March 1995
Innuendo
Season 2 Episode 18
4 April 1995
Boxer Rebellion
Season 2 Episode 19
2 May 1995
The Bookie and Kooky Cookie
Season 2 Episode 20
9 May 1995
The Bank Dick
Season 2 Episode 21
16 May 1995
A.D.A. Sipowicz
Season 2 Episode 22
23 May 1995
