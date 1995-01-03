Во 2-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Ликасли обвиняют в убийстве Марино и его шофера. Она получает 2 года тюремного заключения. В связи с тем, что Келли имеет отношение к делам Ликасли, его переводят из пятнадцатого участка. Тогда он решает уйти с работы. На его место приходит Бобби Симоне — вдовец, который раньше служил шофером комиссара полиции. Сиповиц относится к новому напарнику настороженно, однако спустя некоторое время им удается сработаться. Бобби даже становится свидетелем на свадьбе Сиповица с Сильвией. У Симоне случились романтические отношения с журналисткой, которая пользуется им как источником информации.