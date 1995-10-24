Menu
NYPD Blue season 3

NYPD Blue season 3 poster
Season 3

NYPD Blue 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 October 1995
Production year 1995
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» оказывается, что Сильвия ждет ребенка от Энди. Мальчик, которого назовут Тео, появится на свет в конце сезона. Старший сын Сиповица — Энди-младший — тоже становится детективом. Во время одной из операций его убивают. Сиповиц готов на все, чтобы отыскать человека, ответственного за гибель его сына. Вскоре выясняется, кто на самом деле убил Энди-младшего. Симоне и Рассел стараются наладить отношения, но Диана снова злоупотребляет алкоголем, когда ее отец в очередной раз распускает руки и бьет мать. Отец Рассела подозревается в причастности к убийству.

7.8 IMDb
E.R.
Season 3 Episode 1
24 October 1995
Torah! Torah! Torah!
Season 3 Episode 2
31 October 1995
One Big Happy Family
Season 3 Episode 3
7 November 1995
Heavin' Can Wait
Season 3 Episode 4
14 November 1995
Dirty Laundry
Season 3 Episode 5
21 November 1995
Curt Russell
Season 3 Episode 6
28 November 1995
Aging Bull
Season 3 Episode 7
12 December 1995
Cold Heaters
Season 3 Episode 8
19 December 1995
Sorry, Wong Suspect
Season 3 Episode 9
9 January 1996
The Backboard Jungle
Season 3 Episode 10
16 January 1996
Burnin' Love
Season 3 Episode 11
30 January 1996
These Old Bones
Season 3 Episode 12
6 February 1996
A Tushful of Dollars
Season 3 Episode 13
13 February 1996
The Nutty Confessor
Season 3 Episode 14
20 February 1996
Head Case
Season 3 Episode 15
27 February 1996
Girl Talk
Season 3 Episode 16
19 March 1996
Hollie and the Blowfish
Season 3 Episode 17
26 March 1996
We Was Robbed
Season 3 Episode 18
2 April 1996
Auntie Maimed
Season 3 Episode 19
30 April 1996
A Death in the Family
Season 3 Episode 20
7 May 1996
Closing Time
Season 3 Episode 21
14 May 1996
He's Not Guilty, He's My Brother
Season 3 Episode 22
21 May 1996
