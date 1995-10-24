В 3-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» оказывается, что Сильвия ждет ребенка от Энди. Мальчик, которого назовут Тео, появится на свет в конце сезона. Старший сын Сиповица — Энди-младший — тоже становится детективом. Во время одной из операций его убивают. Сиповиц готов на все, чтобы отыскать человека, ответственного за гибель его сына. Вскоре выясняется, кто на самом деле убил Энди-младшего. Симоне и Рассел стараются наладить отношения, но Диана снова злоупотребляет алкоголем, когда ее отец в очередной раз распускает руки и бьет мать. Отец Рассела подозревается в причастности к убийству.