В 5-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» на протяжении четырех месяцев после гибели Джоуи Сальво Симоне перебивается случайными заработками, поскольку его отстранили от службы до завершения внутреннего расследования. Он спрашивает у Сиповица о подстрекательствах со стороны ФБР, которые думают, что к смерти Сальво причастен кто-то из сотрудников. Лейтенант Шеннон сообщает лейтенанту Фэнси, что он может знать человека, который стоит за этим преступлением. Тем временем Джина узнает, что ждет ребенка, но не решается сообщить об этом Мартинесу. Вскоре Симоне возвращается к работе в 15-м участке и сразу же помогает Сиповицу в расследовании.