NYPD Blue 1993 - 2005 season 5

NYPD Blue season 5 poster
NYPD Blue 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 30 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» на протяжении четырех месяцев после гибели Джоуи Сальво Симоне перебивается случайными заработками, поскольку его отстранили от службы до завершения внутреннего расследования. Он спрашивает у Сиповица о подстрекательствах со стороны ФБР, которые думают, что к смерти Сальво причастен кто-то из сотрудников. Лейтенант Шеннон сообщает лейтенанту Фэнси, что он может знать человека, который стоит за этим преступлением. Тем временем Джина узнает, что ждет ребенка, но не решается сообщить об этом Мартинесу. Вскоре Симоне возвращается к работе в 15-м участке и сразу же помогает Сиповицу в расследовании.

 

"NYPD Blue" season 5 list of episodes
As Flies to Careless Boys Are We to the Gods / This Bud's for You
Season 5 Episode 1
30 September 1997
All's Wells That Ends Well
Season 5 Episode 2
7 October 1997
Three Girls and a Baby
Season 5 Episode 3
14 October 1997
The Truth is Out There
Season 5 Episode 4
28 October 1997
It Takes a Village
Season 5 Episode 5
4 November 1997
Dead Man Talking
Season 5 Episode 6
11 November 1997
Sheedy Dealings
Season 5 Episode 7
18 November 1997
Lost Israel (1)
Season 5 Episode 8
25 November 1997
Lost Israel (2)
Season 5 Episode 9
9 December 1997
Remembrance of Humps Past
Season 5 Episode 10
16 December 1997
You're Under a Rasta
Season 5 Episode 11
6 January 1998
A Box of Wendy
Season 5 Episode 12
13 January 1998
Twin Petes
Season 5 Episode 13
10 February 1998
Weaver of Hate
Season 5 Episode 14
17 February 1998
Don't Kill the Messenger
Season 5 Episode 15
24 February 1998
The One That Got Away
Season 5 Episode 16
3 March 1998
Speak For Yourself, Bruce Clayton
Season 5 Episode 17
24 March 1998
I Don't Wanna Dye
Season 5 Episode 18
31 March 1998
Prostrate Before the Law
Season 5 Episode 19
28 April 1998
Hammer Time
Season 5 Episode 20
5 May 1998
Seminal Thinking
Season 5 Episode 21
12 May 1998
Honeymoon at Viagra Falls
Season 5 Episode 22
19 May 1998
