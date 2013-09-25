Menu
Criminal Minds 2005, season 9

Criminal Minds 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 25 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Criminal Minds" season 9 description

В 8 сезоне сериала «Мыслить как преступник» сотрудники отдела поведенческого анализа снова спасают американских жителей от серийных маньяков, похитителей и убийц. Им удается обезвредить немало преступников, страдающих психическими расстройствами. Маньяки похищают детей, расчленяют трупы, подвергают жесточайшим пыткам своих жертв. Вместе с расследованиями агенты успевают заниматься и своей личной жизнью. В этом сезоне отношения Аарона и Бет выйдут на новый уровень, а вот Риду предстоит пережить потерю женщины, с которой он был связан.

Series rating

7.9
16 votes
8.1 IMDb
The Inspiration
Season 9 Episode 1
25 September 2013
The Inspired
Season 9 Episode 2
2 October 2013
Final Shot
Season 9 Episode 3
9 October 2013
To Bear Witness
Season 9 Episode 4
16 October 2013
Route 66
Season 9 Episode 5
23 October 2013
In the Blood
Season 9 Episode 6
30 October 2013
Gatekeeper
Season 9 Episode 7
6 November 2013
The Return
Season 9 Episode 8
13 November 2013
Strange Fruit
Season 9 Episode 9
20 November 2013
The Caller
Season 9 Episode 10
27 November 2013
Bully
Season 9 Episode 11
11 December 2013
The Black Queen
Season 9 Episode 12
15 January 2014
The Road Home
Season 9 Episode 13
22 January 2014
200
Season 9 Episode 14
5 February 2014
Mr. & Mrs. Anderson
Season 9 Episode 15
19 February 2014
Gabby
Season 9 Episode 16
26 February 2014
Persuasion
Season 9 Episode 17
5 March 2014
Rabid
Season 9 Episode 18
12 March 2014
The Edge of Winter
Season 9 Episode 19
19 March 2014
Blood Relations
Season 9 Episode 20
2 April 2014
What Happens in Mecklinburg…
Season 9 Episode 21
9 April 2014
Fatal
Season 9 Episode 22
30 April 2014
Angels
Season 9 Episode 23
7 May 2014
Demons
Season 9 Episode 24
14 May 2014
