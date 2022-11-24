В 16 сезоне сериала «Мыслить как преступник» опасные и увлекательные приключения членов элитной профильной команды ФБР продолжаются. Группа сотрудников спецподразделения занимается анализом сознания и поступков самых извращенных представителей криминального мира. Они буквально залезают в голову этих людей, погружаются в их мысли, выявляют логику поступков. Это позволяет экспертам предвидеть следующие действия злоумышленников до того, как они совершат новые преступления, и нанести упреждающий удар. В новом сезоне герои вновь будут иметь дело с насильниками, сексуальными маньяками и серийными убийцами.