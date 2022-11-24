Menu
Criminal Minds 2005, season 16

Criminal Minds season 16 poster
Criminal Minds 16+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 24 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Criminal Minds" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Мыслить как преступник» опасные и увлекательные приключения членов элитной профильной команды ФБР продолжаются. Группа сотрудников спецподразделения занимается анализом сознания и поступков самых извращенных представителей криминального мира. Они буквально залезают в голову этих людей, погружаются в их мысли, выявляют логику поступков. Это позволяет экспертам предвидеть следующие действия злоумышленников до того, как они совершат новые преступления, и нанести упреждающий удар. В новом сезоне герои вновь будут иметь дело с насильниками, сексуальными маньяками и серийными убийцами. 

Series rating

7.8
Rate 15 votes
Just Getting Started
Season 16 Episode 1
24 November 2022
Sicarius
Season 16 Episode 2
24 November 2022
Moose
Season 16 Episode 3
1 December 2022
Pay-Per-View
Season 16 Episode 4
8 December 2022
Oedipus Wrecks
Season 16 Episode 5
15 December 2022
True Conviction
Season 16 Episode 6
12 January 2023
Pieces of Me
Season 16 Episode 7
19 January 2023
Forget Me Knots
Season 16 Episode 8
26 January 2023
Memento Mori
Season 16 Episode 9
2 February 2023
Dead End
Season 16 Episode 10
9 February 2023
