В 6 сезоне сериала «Мыслить как преступник» по всей Калифорнии продолжаются убийства от руки загадочного Принца Тьмы. На сей раз он нацеливается на дочь детектива Спайсера. Агенты БАУ должны выследить и остановить этого человека, пока не стало слишком поздно. Тем временем детектив Росси находит незаметную, на первый взгляд, связь между несколькими убийствами молодых женщин. Это открытие заставляет его вновь обратиться к делу, преследующему его в течение последних 25 лет. Хотчнер надеется, что кто-то из команды займет освободившееся место Джей-Джея. Элли сбегает из своей приемной семьи.