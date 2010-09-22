Menu
Criminal Minds 2005, season 6

Criminal Minds 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 22 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Criminal Minds" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Мыслить как преступник» по всей Калифорнии продолжаются убийства от руки загадочного Принца Тьмы. На сей раз он нацеливается на дочь детектива Спайсера. Агенты БАУ должны выследить и остановить этого человека, пока не стало слишком поздно. Тем временем детектив Росси находит незаметную, на первый взгляд, связь между несколькими убийствами молодых женщин. Это открытие заставляет его вновь обратиться к делу, преследующему его в течение последних 25 лет. Хотчнер надеется, что кто-то из команды займет освободившееся место Джей-Джея. Элли сбегает из своей приемной семьи.

Series rating

7.9
Rate 16 votes
8.1 IMDb
Criminal Minds List of episodes TV series release schedule
The Longest Night
Season 6 Episode 1
22 September 2010
JJ
Season 6 Episode 2
29 September 2010
Remembrance of Things Past
Season 6 Episode 3
6 October 2010
Compromising Positions
Season 6 Episode 4
13 October 2010
Safe Haven
Season 6 Episode 5
20 October 2010
Devil's Night
Season 6 Episode 6
27 October 2010
Middle Man
Season 6 Episode 7
3 November 2010
Reflection of Desire
Season 6 Episode 8
10 November 2010
Into the Woods
Season 6 Episode 9
17 November 2010
What Happens at Home…
Season 6 Episode 10
8 December 2010
25 to Life
Season 6 Episode 11
15 December 2010
Corazon
Season 6 Episode 12
19 January 2011
The Thirteenth Step
Season 6 Episode 13
26 January 2011
Sense Memory
Season 6 Episode 14
9 February 2011
Today I Do
Season 6 Episode 15
16 February 2011
Coda
Season 6 Episode 16
23 February 2011
Valhalla
Season 6 Episode 17
2 March 2011
Lauren
Season 6 Episode 18
16 March 2011
With Friends Like These…
Season 6 Episode 19
30 March 2011
Hanley Waters
Season 6 Episode 20
6 April 2011
The Stranger
Season 6 Episode 21
13 April 2011
Out of the Light
Season 6 Episode 22
4 May 2011
Big Sea
Season 6 Episode 23
11 May 2011
Supply & Demand
Season 6 Episode 24
18 May 2011
