Criminal Minds 2005, season 14

Criminal Minds season 14 poster
Criminal Minds

Criminal Minds 16+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 3 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 15
Runtime 11 hours 15 minutes
"Criminal Minds" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Мыслить как преступник» в Сиэтле за короткий временной промежуток исчезло несколько юных девушек. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в городе объявился серийный маньяк. К следственным мероприятиям подключается специальное подразделение, которое занимается поведенческим анализом и составлением психологических портретов злоумышленников. В начале сезона два сотрудника команды сами становятся жертвами похищения, а их напарники вынуждены вызволять своих коллег.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
Criminal Minds List of episodes
300
Season 14 Episode 1
3 October 2018
Starter Home
Season 14 Episode 2
10 October 2018
Rule 34
Season 14 Episode 3
17 October 2018
Innocence
Season 14 Episode 4
24 October 2018
The Tall Man
Season 14 Episode 5
31 October 2018
Luke
Season 14 Episode 6
7 November 2018
Twenty Seven
Season 14 Episode 7
14 November 2018
Ashley
Season 14 Episode 8
21 November 2018
Broken Wing
Season 14 Episode 9
5 December 2018
Flesh and Blood
Season 14 Episode 10
12 December 2018
Night Lights
Season 14 Episode 11
2 January 2019
Hamelin
Season 14 Episode 12
9 January 2019
Chameleon
Season 14 Episode 13
23 January 2019
Sick and Evil
Season 14 Episode 14
30 January 2019
Truth or Dare
Season 14 Episode 15
6 February 2019
TV series release schedule
