В 14 сезоне сериала «Мыслить как преступник» в Сиэтле за короткий временной промежуток исчезло несколько юных девушек. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в городе объявился серийный маньяк. К следственным мероприятиям подключается специальное подразделение, которое занимается поведенческим анализом и составлением психологических портретов злоумышленников. В начале сезона два сотрудника команды сами становятся жертвами похищения, а их напарники вынуждены вызволять своих коллег.