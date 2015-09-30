В 11 сезоне сериала «Мыслить как преступник» зрители больше не увидят героиню Кейт Каллахан. Хотчнер возьмет на службу нового работника – доктора Тару Льюис, профессионально занимающуюся судебной психологией. Сотрудники отдела поведенческого анализа в неполном составе по-прежнему будут вести расследования и осуществлять поимку серийных маньяков, убийц, похитителей и других преступников. Чаще всего агенты имеют дело со злодеяниями, которые совершают люди с асоциальным поведением и расстройствами психики.