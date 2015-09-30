Menu
Criminal Minds 2005, season 11

Criminal Minds season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Criminal Minds Seasons Season 11

Criminal Minds 16+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 30 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"Criminal Minds" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Мыслить как преступник» зрители больше не увидят героиню Кейт Каллахан. Хотчнер возьмет на службу нового работника – доктора Тару Льюис, профессионально занимающуюся судебной психологией. Сотрудники отдела поведенческого анализа в неполном составе по-прежнему будут вести расследования и осуществлять поимку серийных маньяков, убийц, похитителей и других преступников. Чаще всего агенты имеют дело со злодеяниями, которые совершают люди с асоциальным поведением и расстройствами психики. 

Series rating

7.8
Rate 15 votes
The Job
Season 11 Episode 1
30 September 2015
The Witness
Season 11 Episode 2
7 October 2015
Til Death Do Us Part
Season 11 Episode 3
14 October 2015
Outlaw
Season 11 Episode 4
21 October 2015
The Night Watch
Season 11 Episode 5
28 October 2015
Pariahville
Season 11 Episode 6
4 November 2015
Target Rich
Season 11 Episode 7
11 November 2015
Awake
Season 11 Episode 8
18 November 2015
Internal Affairs
Season 11 Episode 9
2 December 2015
Future Perfect
Season 11 Episode 10
9 December 2015
Entropy
Season 11 Episode 11
13 January 2016
Drive
Season 11 Episode 12
20 January 2016
The Bond
Season 11 Episode 13
27 January 2016
Hostage
Season 11 Episode 14
10 February 2016
A Badge and a Gun
Season 11 Episode 15
24 February 2016
Derek
Season 11 Episode 16
2 March 2016
The Sandman
Season 11 Episode 17
16 March 2016
A Beautiful Disaster
Season 11 Episode 18
23 March 2016
Tribute
Season 11 Episode 19
30 March 2016
Inner Beauty
Season 11 Episode 20
13 April 2016
Devil's Backbone
Season 11 Episode 21
20 April 2016
The Storm
Season 11 Episode 22
4 May 2016
TV series release schedule
