В 4 сезоне сериала «Мыслить как преступник» представители отдела поведенческого анализа отправляются в разные американские штаты, чтобы оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов. Они занимаются делами, связанными с поджогами, похищениями людей, сексуальным насилием и убийствами. Зачастую агентам приходится иметь дело с психически нездоровыми людьми. Предугадать действия таких преступников оказывается значительно труднее, чем преступников, мотивом которых является холодный расчет.