Criminal Minds 2005, season 4

Criminal Minds season 4 poster
Criminal Minds 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 24 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Criminal Minds" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Мыслить как преступник» представители отдела поведенческого анализа отправляются в разные американские штаты, чтобы оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов. Они занимаются делами, связанными с поджогами, похищениями людей, сексуальным насилием и убийствами. Зачастую агентам приходится иметь дело с психически нездоровыми людьми. Предугадать действия таких преступников оказывается значительно труднее, чем преступников, мотивом которых является холодный расчет.

Mayhem
Season 4 Episode 1
24 September 2008
The Angel Maker
Season 4 Episode 2
1 October 2008
Minimal Loss
Season 4 Episode 3
8 October 2008
Paradise
Season 4 Episode 4
22 October 2008
Catching Out
Season 4 Episode 5
29 October 2008
The Instincts
Season 4 Episode 6
5 November 2008
Memoriam
Season 4 Episode 7
12 November 2008
Masterpiece
Season 4 Episode 8
19 November 2008
52 Pickup
Season 4 Episode 9
26 November 2008
Brothers in Arms
Season 4 Episode 10
10 December 2008
Normal
Season 4 Episode 11
17 December 2008
Soul Mates
Season 4 Episode 12
14 January 2009
Bloodline
Season 4 Episode 13
21 January 2009
Cold Comfort
Season 4 Episode 14
11 February 2009
Zoe's Reprise
Season 4 Episode 15
18 February 2009
Pleasure is My Business
Season 4 Episode 16
25 February 2009
Demonology
Season 4 Episode 17
11 March 2009
Omnivore
Season 4 Episode 18
18 March 2009
House on Fire
Season 4 Episode 19
25 March 2009
Conflicted
Season 4 Episode 20
8 April 2009
A Shade of Gray
Season 4 Episode 21
22 April 2009
The Big Wheel
Season 4 Episode 22
29 April 2009
Roadkill
Season 4 Episode 23
6 May 2009
Amplification
Season 4 Episode 24
13 May 2009
To Hell...and Back (1)
Season 4 Episode 25
20 May 2009
To Hell...and Back (2)
Season 4 Episode 26
20 May 2009
