В 8 сезоне сериала «Мыслить как преступник» сотрудники отдела поведенческого анализа снова спасают американских жителей от серийных маньяков, похитителей и убийц. Им удается обезвредить немало преступников, страдающих психическими расстройствами. Маньяки похищают детей, расчленяют трупы, подвергают жесточайшим пыткам своих жертв. Вместе с расследованиями агенты успевают заниматься и своей личной жизнью. В этом сезоне отношения Аарона и Бет выйдут на новый уровень, а вот Риду предстоит пережить потерю женщины, с которой он был связан.