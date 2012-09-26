Menu
Criminal Minds 2005, season 8

Criminal Minds season 8 poster
Criminal Minds

Criminal Minds 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 26 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Criminal Minds" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Мыслить как преступник» сотрудники отдела поведенческого анализа снова спасают американских жителей от серийных маньяков, похитителей и убийц. Им удается обезвредить немало преступников, страдающих психическими расстройствами. Маньяки похищают детей, расчленяют трупы, подвергают жесточайшим пыткам своих жертв. Вместе с расследованиями агенты успевают заниматься и своей личной жизнью. В этом сезоне отношения Аарона и Бет выйдут на новый уровень, а вот Риду предстоит пережить потерю женщины, с которой он был связан.

Series rating

7.9
Rate 16 votes
8.1 IMDb
Criminal Minds List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
The Silencer
Season 8 Episode 1
26 September 2012
The Pact
Season 8 Episode 2
10 October 2012
Through the Looking Glass
Season 8 Episode 3
17 October 2012
God Complex
Season 8 Episode 4
24 October 2012
The Good Earth
Season 8 Episode 5
31 October 2012
The Apprenticeship
Season 8 Episode 6
7 November 2012
The Fallen
Season 8 Episode 7
14 November 2012
The Wheels on the Bus…
Season 8 Episode 8
21 November 2012
Magnificent Light
Season 8 Episode 9
28 November 2012
The Lesson
Season 8 Episode 10
5 December 2012
Perennials
Season 8 Episode 11
12 December 2012
Zugzwang
Season 8 Episode 12
16 January 2013
Magnum Opus
Season 8 Episode 13
23 January 2013
All That Remains
Season 8 Episode 14
6 February 2013
Broken
Season 8 Episode 15
20 February 2013
Carbon Copy
Season 8 Episode 16
27 February 2013
The Gathering
Season 8 Episode 17
20 March 2013
Restoration
Season 8 Episode 18
3 April 2013
Pay It Forward
Season 8 Episode 19
10 April 2013
Alchemy
Season 8 Episode 20
1 May 2013
Nanny Dearest
Season 8 Episode 21
8 May 2013
#6
Season 8 Episode 22
15 May 2013
Brothers Hotchner
Season 8 Episode 23
22 May 2013
The Replicator
Season 8 Episode 24
22 May 2013
TV series release schedule
