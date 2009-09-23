В 5 сезоне сериала «Мыслить как преступник» команда спецагентов БАУ вновь сталкивается с человеческой жестокостью. Мужчина захватывает в плен сына врача из местной клиники. Он хочет отомстить за гибель собственного ребенка во время операции, обвиняя во всем медицинский персонал. Но количество смертей выходит из-под контроля. Тем временем Прентисс замечает отсутствие Хотча, а в городе появляется зловещая банда садистов, которая забивает своих жертв до смерти ради собственного удовольствия и острых ощущений. Но выясняется, что за всем этим беззаконием скрывается нечто куда более глубокое и запутанное.