Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Criminal Minds 2005, season 5

Criminal Minds season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Criminal Minds Seasons Season 5

Criminal Minds 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 23 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 23
Runtime 17 hours 15 minutes
"Criminal Minds" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Мыслить как преступник» команда спецагентов БАУ вновь сталкивается с человеческой жестокостью. Мужчина захватывает в плен сына врача из местной клиники. Он хочет отомстить за гибель собственного ребенка во время операции, обвиняя во всем медицинский персонал. Но количество смертей выходит из-под контроля. Тем временем Прентисс замечает отсутствие Хотча, а в городе появляется зловещая банда садистов, которая забивает своих жертв до смерти ради собственного удовольствия и острых ощущений. Но выясняется, что за всем этим беззаконием скрывается нечто куда более глубокое и запутанное.

Series rating

7.9
Rate 16 votes
8.1 IMDb
Criminal Minds List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Nameless, Faceless
Season 5 Episode 1
23 September 2009
Haunted
Season 5 Episode 2
30 September 2009
Reckoner
Season 5 Episode 3
7 October 2009
Hopeless
Season 5 Episode 4
14 October 2009
Cradle to Grave
Season 5 Episode 5
21 October 2009
The Eyes Have It
Season 5 Episode 6
4 November 2009
The Performer
Season 5 Episode 7
11 November 2009
Outfoxed
Season 5 Episode 8
18 November 2009
100
Season 5 Episode 9
25 November 2009
The Slave of Duty
Season 5 Episode 10
9 December 2009
Retaliation
Season 5 Episode 11
16 December 2009
The Uncanny Valley
Season 5 Episode 12
13 January 2010
Risky Business
Season 5 Episode 13
20 January 2010
Parasite
Season 5 Episode 14
3 February 2010
Public Enemy
Season 5 Episode 15
10 February 2010
Mosley Lane
Season 5 Episode 16
3 March 2010
Solitary Man
Season 5 Episode 17
10 March 2010
The Fight
Season 5 Episode 18
7 April 2010
Rite of Passage
Season 5 Episode 19
14 April 2010
...A Thousand Words
Season 5 Episode 20
5 May 2010
Exit Wounds
Season 5 Episode 21
12 May 2010
The Internet is Forever
Season 5 Episode 22
19 May 2010
Our Darkest Hour
Season 5 Episode 23
26 May 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more