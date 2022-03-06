Menu
When Calls the Heart 2013, season 9

When Calls the Heart season 9 poster
When Calls the Heart 6+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 6 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Когда зовет сердце» жизнь в райском городке Хоуп-Вэлли продолжает бить ключом. Молодая учительница Элизабет оказывается в непростом любовном треугольнике. Ей предстоит выбрать, с кем она хочет быть: с обаятельным Натаном или с преданным Лукасом. Оба мужчины всячески стараются завоевать ее расположение, но в результате только еще больше осложняют ее жизнь. Эбигейл с головой погружена в проблемы городка, совершенно не уделяя времени личной жизни. Ли и Розмари вновь шокируют горожан своими очаровательными выходками, а Клара и Джесси пытаются наладить отношения.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
In Like a Lion
Season 9 Episode 1
6 March 2022
Out Like a Lamb
Season 9 Episode 2
13 March 2022
Turn of the Page
Season 9 Episode 3
20 March 2022
Straight From the Heart
Season 9 Episode 4
27 March 2022
Journey into the Light
Season 9 Episode 5
3 April 2022
Past, Present, Future,
Season 9 Episode 6
10 April 2022
Hope Valley Days (1)
Season 9 Episode 7
17 April 2022
Hope Valley Days (2)
Season 9 Episode 8
24 April 2022
Recent Memory
Season 9 Episode 9
1 May 2022
Never Say Never
Season 9 Episode 10
8 May 2022
Smoke on the Water
Season 9 Episode 11
15 May 2022
Rock, A Bye, Baby
Season 9 Episode 12
22 May 2022
