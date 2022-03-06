В 9 сезоне сериала «Когда зовет сердце» жизнь в райском городке Хоуп-Вэлли продолжает бить ключом. Молодая учительница Элизабет оказывается в непростом любовном треугольнике. Ей предстоит выбрать, с кем она хочет быть: с обаятельным Натаном или с преданным Лукасом. Оба мужчины всячески стараются завоевать ее расположение, но в результате только еще больше осложняют ее жизнь. Эбигейл с головой погружена в проблемы городка, совершенно не уделяя времени личной жизни. Ли и Розмари вновь шокируют горожан своими очаровательными выходками, а Клара и Джесси пытаются наладить отношения.