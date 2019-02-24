Menu
When Calls the Heart 2013, season 6

When Calls the Heart season 6 poster
When Calls the Heart

When Calls the Heart 6+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 24 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет берет отпуск по уходу за их с Джеком новорожденным ребенком, но без работы в школе она быстро начинает чувствовать себя ненужной и одинокой. Похоже, теперь ей придется совмещать семью и карьеру. Эбигейл договаривается о проведении в Хоуп-Вэлли первой телефонной линии. Гауэн возвращается в город и заявляет о своих правах на местный салун, вновь возродив преступность в этом тихом месте. Биллу приходится вступить с ним в открытое противостояние. Розмари пытается поспособствовать развитию романа между Фейт и Карсоном. Тем временем в городке появляется новый житель Лукас.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
When Calls the Heart List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Phone Rings and Heartstrings
Season 6 Episode 1
24 February 2019
The Queen of Hearts
Season 6 Episode 2
3 March 2019
A Vote of Confidence
Season 6 Episode 3
10 March 2019
Heart of a Mountie
Season 6 Episode 4
5 May 2019
Surprise
Season 6 Episode 5
6 May 2019
Disputing Hearts
Season 6 Episode 6
12 May 2019
Hope Is with the Heart
Season 6 Episode 7
19 May 2019
A Call from the Past
Season 6 Episode 8
26 May 2019
Two of Hearts
Season 6 Episode 9
2 June 2019
