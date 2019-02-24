В 6 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет берет отпуск по уходу за их с Джеком новорожденным ребенком, но без работы в школе она быстро начинает чувствовать себя ненужной и одинокой. Похоже, теперь ей придется совмещать семью и карьеру. Эбигейл договаривается о проведении в Хоуп-Вэлли первой телефонной линии. Гауэн возвращается в город и заявляет о своих правах на местный салун, вновь возродив преступность в этом тихом месте. Биллу приходится вступить с ним в открытое противостояние. Розмари пытается поспособствовать развитию романа между Фейт и Карсоном. Тем временем в городке появляется новый житель Лукас.