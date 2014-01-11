Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

When Calls the Heart 2013 - 2026, season 13

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows When Calls the Heart Seasons Season 13

When Calls the Heart 6+
Season premiere 4 January 2026
Production year 2026
Number of episodes 1
Runtime 60 minutes

Series rating

7.7
Rate 12 votes
When Calls the Heart season 13 new episodes release schedule TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
TBA
Season 13 Episode 1
4 January 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more