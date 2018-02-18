Menu
When Calls the Heart 2013, season 5

When Calls the Heart season 5 poster
Kinoafisha TV Shows When Calls the Heart Seasons Season 5

When Calls the Heart 6+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 18 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Когда зовет сердце» в столице проходит суд над Гауэном, поэтому Эбигейл и Биллу приходится временно оставить Хоуп-Вэлли, чтобы дать показания. На время своего отсутствия мэр назначает Ли исполняющим обязанности шерифа. В городок приезжает родная сестра Элизабет, мечтающая пойти по ее стопам и также стать учительницей. Однако выясняется, что она представляла себе эту профессию вовсе не так, как есть на самом деле. Строительство железной дороги продолжается, и Эбигейл пытается уговорить инвесторов организовать в Хоуп-Вэлли свое депо. Джек возвращается, чтобы строить будущее с Элизабет.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
Believing
Season 5 Episode 1
18 February 2018
Hearts and Minds
Season 5 Episode 2
25 February 2018
Home Is Where the Heart Is
Season 5 Episode 3
4 March 2018
Open Hearts
Season 5 Episode 4
11 March 2018
My Heart Is Yours
Season 5 Episode 5
18 March 2018
Love and Marriage
Season 5 Episode 6
25 March 2018
Heart of the Matter
Season 5 Episode 7
1 April 2018
Weather the Storm
Season 5 Episode 8
8 April 2018
In My Dreams
Season 5 Episode 9
15 April 2018
Close to My Heart
Season 5 Episode 10
22 April 2018
