В 5 сезоне сериала «Когда зовет сердце» в столице проходит суд над Гауэном, поэтому Эбигейл и Биллу приходится временно оставить Хоуп-Вэлли, чтобы дать показания. На время своего отсутствия мэр назначает Ли исполняющим обязанности шерифа. В городок приезжает родная сестра Элизабет, мечтающая пойти по ее стопам и также стать учительницей. Однако выясняется, что она представляла себе эту профессию вовсе не так, как есть на самом деле. Строительство железной дороги продолжается, и Эбигейл пытается уговорить инвесторов организовать в Хоуп-Вэлли свое депо. Джек возвращается, чтобы строить будущее с Элизабет.