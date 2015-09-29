Menu
Kinoafisha TV Shows When Calls the Heart Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: When Calls the Heart

  • Vancouver, British Columbia, Canada
  • British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

town set, church set, home set, mine set exterior and studio
Langley, British Columbia, Canada
Hope Valley - Jamestown Film Set
7088 248 Street, Langley City, BC V4W 1C2, Canada
Filming Dates

  • 29 September 2015 - 28 January 2016
  • 21 August 2016 - 12 December 2016
  • 22 August 2016 - 22 December 2016
  • 22 August 2017 - 21 December 2017
  • 9 July 2018 - 31 October 2018
