Filming Locations: When Calls the Heart
Vancouver, British Columbia, Canada
British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
town set, church set, home set, mine set exterior and studio
Langley, British Columbia, Canada
Hope Valley - Jamestown Film Set
7088 248 Street, Langley City, BC V4W 1C2, Canada
Filming Dates
29 September 2015 - 28 January 2016
21 August 2016 - 12 December 2016
22 August 2016 - 22 December 2016
22 August 2017 - 21 December 2017
9 July 2018 - 31 October 2018
