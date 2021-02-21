В 8 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет завершает рукопись своего первого романа, параллельно пытаясь разобраться в своих чувствах к Натану и Лукасу. Все еще больше осложняет приезд матери Лукаса – чрезмерно активной и общительной женщины Хелен Бушар, которая вмешивается в дела Элизабет. Розмари и Ли осознают, что соскучились по дому, и решают прервать свое американское путешествие. Вера возвращается в Хоуп-Вэлли из медицинской школы. В городе появляется незваный гость, который беспокоит Элли и Натана. В семейной жизни Джесси и Клары наступает первая полоса испытаний.