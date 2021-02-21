Menu
When Calls the Heart 2013, season 8

When Calls the Heart season 8 poster
Season premiere 21 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет завершает рукопись своего первого романа, параллельно пытаясь разобраться в своих чувствах к Натану и Лукасу. Все еще больше осложняет приезд матери Лукаса – чрезмерно активной и общительной женщины Хелен Бушар, которая вмешивается в дела Элизабет. Розмари и Ли осознают, что соскучились по дому, и решают прервать свое американское путешествие. Вера возвращается в Хоуп-Вэлли из медицинской школы. В городе появляется незваный гость, который беспокоит Элли и Натана. В семейной жизни Джесси и Клары наступает первая полоса испытаний.

7.7
Season 8 Episode 1
21 February 2021
Honestly, Elizabeth
Season 8 Episode 2
28 February 2021
From the Ashes
Season 8 Episode 3
7 March 2021
Welcome to Hope Valley
Season 8 Episode 4
14 March 2021
What the Heart Wants
Season 8 Episode 5
21 March 2021
No Regrets
Season 8 Episode 6
28 March 2021
Before My Very Eyes
Season 8 Episode 7
4 April 2021
A Parade and a Charade
Season 8 Episode 8
11 April 2021
Pre-Wedding Jitters
Season 8 Episode 9
18 April 2021
Old Love, New Love, Is This True Love
Season 8 Episode 10
25 April 2021
Changing Times
Season 8 Episode 11
2 May 2021
The Kiss
Season 8 Episode 12
9 May 2021
