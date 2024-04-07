Menu
When Calls the Heart 2013, season 11

When Calls the Heart season 11 poster
When Calls the Heart 6+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 7 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Когда зовет сердце» в канадском городке Хоуп-Вэлли объявляется нежданный гость. Многим жителям знаком этот человек, причем не с лучшей стороны. Но добрая и открытая Элизабет пытается установить с ним контакт, несмотря на предостережения друзей. Элизабет и Розмари узнают тревожные новости о будущем угольных шахт и не знают, стоит ли рассказывать их остальным соседям. Тем временем Лукас уезжает из города, чтобы проветрить голову. Билл помогает Гауэну справиться с последствиями взрыва в шахте. А Ли получает кое-какие известия, которые могут оказать влияние на жизнь всего Хоуп-Вэлли.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
When Calls the Heart List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
When Stars Align
Season 11 Episode 1
7 April 2024
Tomorrow Never Knows
Season 11 Episode 2
14 April 2024
Steps Forward
Season 11 Episode 3
21 April 2024
Along Came a Spider
Season 11 Episode 4
28 April 2024
Stronger Together
Season 11 Episode 5
5 May 2024
Believe
Season 11 Episode 6
12 May 2024
Facing the Music
Season 11 Episode 7
19 May 2024
Brother's Keeper
Season 11 Episode 8
26 May 2024
Truth Be Told
Season 11 Episode 9
2 June 2024
What Goes Around
Season 11 Episode 10
9 June 2024
Run to You
Season 11 Episode 11
16 June 2024
Anything for Love
Season 11 Episode 12
23 June 2024
