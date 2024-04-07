В 11 сезоне сериала «Когда зовет сердце» в канадском городке Хоуп-Вэлли объявляется нежданный гость. Многим жителям знаком этот человек, причем не с лучшей стороны. Но добрая и открытая Элизабет пытается установить с ним контакт, несмотря на предостережения друзей. Элизабет и Розмари узнают тревожные новости о будущем угольных шахт и не знают, стоит ли рассказывать их остальным соседям. Тем временем Лукас уезжает из города, чтобы проветрить голову. Билл помогает Гауэну справиться с последствиями взрыва в шахте. А Ли получает кое-какие известия, которые могут оказать влияние на жизнь всего Хоуп-Вэлли.