When Calls the Heart 2013, season 7

When Calls the Heart season 7 poster
Kinoafisha TV Shows When Calls the Heart Seasons Season 7

When Calls the Heart 6+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 23 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет возобновляет попытки написать роман. Первым, кто видит ее рукописи, оказывается Лукас, однако девушка оказывается не готова к его справедливой, но строгой критике. Отношения Элизабет и Натана становятся сложнее, когда в них появляется намек на флирт. В город приезжает журналист, чтобы рассказать всему миру правду о Гауэне, но преступник делает все возможное, чтобы заткнуть свидетелям рот. Розмари и Ли готовятся к юбилею, а Фейт вынуждена выбирать между новой работой и жизнью в Хоуп-Вэлли. Тем временем Джесси и Клара готовятся к своей предстоящей свадьбе.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
A Moving Picture
Season 7 Episode 1
23 February 2020
The Heart of a Father
Season 7 Episode 2
1 March 2020
Family Matters
Season 7 Episode 3
8 March 2020
Sweet and Sour
Season 7 Episode 4
15 March 2020
An Unexpected Gift
Season 7 Episode 5
22 March 2020
In Perfect Unity
Season 7 Episode 6
29 March 2020
Heart of a Writer
Season 7 Episode 7
5 April 2020
Into the Woods
Season 7 Episode 8
12 April 2020
New Possibilities
Season 7 Episode 9
19 April 2020
Don't Go
Season 7 Episode 10
26 April 2020
