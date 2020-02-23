В 7 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет возобновляет попытки написать роман. Первым, кто видит ее рукописи, оказывается Лукас, однако девушка оказывается не готова к его справедливой, но строгой критике. Отношения Элизабет и Натана становятся сложнее, когда в них появляется намек на флирт. В город приезжает журналист, чтобы рассказать всему миру правду о Гауэне, но преступник делает все возможное, чтобы заткнуть свидетелям рот. Розмари и Ли готовятся к юбилею, а Фейт вынуждена выбирать между новой работой и жизнью в Хоуп-Вэлли. Тем временем Джесси и Клара готовятся к своей предстоящей свадьбе.