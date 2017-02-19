Menu
When Calls the Heart 2013, season 4

When Calls the Heart 6+
Season premiere 19 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 4 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Эбигейл приступает к своим новым обязанностям мэра Хоуп-Вэлли, но вскоре понимает, что на ее плечи свалилась слишком большая ответственность. Буквально каждый в городке жаждет ее внимания и требует решить тот или иной вопрос. Бизнесмен Рэй Уайатт предлагает провести через Хоуп-Вэлли железнодорожную ветку, чтобы усилить торговые связи города, но далеко не все согласны с этим решениям. Эбигейл должна решить, как лучше поступить, не жертвуя при этом личными интересами своих избирателей. Джек и Элизабет помогают новым ученикам освоиться в школе с помощью дружеского футбольного матча.

7.7
Words from the Heart
Season 4 Episode 1
19 February 2017
Heart of Truth
Season 4 Episode 2
26 February 2017
The Heart of the Community
Season 4 Episode 3
5 March 2017
Change of Heart
Season 4 Episode 4
12 March 2017
Heart of a Teacher
Season 4 Episode 5
19 March 2017
My Heart Will Go On
Season 4 Episode 6
26 March 2017
Healing Heart
Season 4 Episode 7
2 April 2017
Courageous Hearts
Season 4 Episode 8
9 April 2017
Heart of a Secret
Season 4 Episode 9
16 April 2017
Heart of a Fighter
Season 4 Episode 10
23 April 2017
