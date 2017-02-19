В 4 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Эбигейл приступает к своим новым обязанностям мэра Хоуп-Вэлли, но вскоре понимает, что на ее плечи свалилась слишком большая ответственность. Буквально каждый в городке жаждет ее внимания и требует решить тот или иной вопрос. Бизнесмен Рэй Уайатт предлагает провести через Хоуп-Вэлли железнодорожную ветку, чтобы усилить торговые связи города, но далеко не все согласны с этим решениям. Эбигейл должна решить, как лучше поступить, не жертвуя при этом личными интересами своих избирателей. Джек и Элизабет помогают новым ученикам освоиться в школе с помощью дружеского футбольного матча.