В 10 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Мэр Хикэм решает, что Хоуп-Вэлли нужно вернуться к своим историческим корням, и объявляет городской фестиваль, посвященный «дарению надежды». Конечно, на празднике не обходится и без приезжих гостей. Молодая учительница Элизабет, как всегда, оказывается в самой гуще событий. Ее имя уже известно за пределами долины, благодаря ее роману о жизни в канадской провинции, и теперь девушка – настоящая звезда мероприятия. Кроме того, ее по-прежнему окружают вниманием двое мужчин. Несмотря на то что Элизабет сделала свой выбор в пользу Лукаса, его конкурент не собирается молча покидать жизнь девушки.