When Calls the Heart 2013, season 10

When Calls the Heart season 10 poster
When Calls the Heart 6+
Original title Season 10
Season premiere 30 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Мэр Хикэм решает, что Хоуп-Вэлли нужно вернуться к своим историческим корням, и объявляет городской фестиваль, посвященный «дарению надежды». Конечно, на празднике не обходится и без приезжих гостей. Молодая учительница Элизабет, как всегда, оказывается в самой гуще событий. Ее имя уже известно за пределами долины, благодаря ее роману о жизни в канадской провинции, и теперь девушка – настоящая звезда мероприятия. Кроме того, ее по-прежнему окружают вниманием двое мужчин. Несмотря на то что Элизабет сделала свой выбор в пользу Лукаса, его конкурент не собирается молча покидать жизнь девушки.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
Carpe Diem
Season 10 Episode 1
30 July 2023
Hope Springs Eternal
Season 10 Episode 2
6 August 2023
Oh, Baby
Season 10 Episode 3
13 August 2023
Great Expectataions
Season 10 Episode 4
20 August 2023
Life is But a Dream
Season 10 Episode 5
27 August 2023
Mother and Child
Season 10 Episode 6
3 September 2023
Best Laid Plans
Season 10 Episode 7
10 September 2023
What Is and What Should Never Be
Season 10 Episode 8
17 September 2023
Deep Water
Season 10 Episode 9
24 September 2023
All Dressed Up
Season 10 Episode 10
1 October 2023
Long Time Running
Season 10 Episode 11
8 October 2023
Starry Nights
Season 10 Episode 12
15 October 2023
