Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

When Calls the Heart 2013, season 2

When Calls the Heart season 2 poster
Kinoafisha TV Shows When Calls the Heart Seasons Season 2

When Calls the Heart 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Когда зовет сердце» отношения Элизабет и Джека становятся еще более запутанными после долгожданного первого поцелуя. Они оба осознают, что прожили большую часть жизни буквально в параллельных мирах. Несмотря на страстную влюбленность, им непросто понимать друг друга. Кроме того, мужчина переживает, что такой образованной светской леди станет неинтересно с ним общаться, а сама Элизабет начинает скучать по прошлому и проводит много времени со старым другом Чарльзом. Эбигейл узнает кое-что шокирующее о Билле. Тем временем в городе продолжается судебный процесс по делу о погибших шахте горняках.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
When Calls the Heart List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Trials of the Heart
Season 2 Episode 1
25 April 2015
Heart and Soul
Season 2 Episode 2
2 May 2015
Heart's Desire
Season 2 Episode 3
16 May 2015
Awakenings and Revelations
Season 2 Episode 4
23 May 2015
Heart and Home
Season 2 Episode 5
30 May 2015
Coming Together, Coming Apart
Season 2 Episode 6
6 June 2015
With All My Heart
Season 2 Episode 7
13 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more