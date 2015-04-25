Во 2 сезоне сериала «Когда зовет сердце» отношения Элизабет и Джека становятся еще более запутанными после долгожданного первого поцелуя. Они оба осознают, что прожили большую часть жизни буквально в параллельных мирах. Несмотря на страстную влюбленность, им непросто понимать друг друга. Кроме того, мужчина переживает, что такой образованной светской леди станет неинтересно с ним общаться, а сама Элизабет начинает скучать по прошлому и проводит много времени со старым другом Чарльзом. Эбигейл узнает кое-что шокирующее о Билле. Тем временем в городе продолжается судебный процесс по делу о погибших шахте горняках.