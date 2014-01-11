Menu
When Calls the Heart 2013, season 1

When Calls the Heart season 1 poster
When Calls the Heart 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Когда зовет сердце» молодая школьная учительница Элизабет Тэтчер устраивается на работу в небольшом городке, существующем за счет угледобывающих предприятий. Жизнь здесь небогатая, простая и совершенно непривычная для светской дамы, выросшей и воспитанной в столице. Она знакомится с новой соседкой – вдовой Эбигейл Стэнтон, которая недавно похоронила мужа после трагедии в шахте. Элизабет понимает, как сильно отличается ее жизнь от судьбы местных женщин. Им приходится терять близких и самим спускаться в шахты, лишь бы сохранить крышу над головой. Девушка учится выживать в новом для нее мире.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
Lost and Found
Season 1 Episode 1
11 January 2014
Cease and Desist
Season 1 Episode 2
18 January 2014
A Telling Silence
Season 1 Episode 3
25 January 2014
Secrets and Lies
Season 1 Episode 4
1 February 2014
The Dance
Season 1 Episode 5
8 February 2014
These Games
Season 1 Episode 6
15 February 2014
Second Chances
Season 1 Episode 7
22 February 2014
Perils of the Soloists
Season 1 Episode 8
1 March 2014
Change of Heart
Season 1 Episode 9
8 March 2014
Love Comes First
Season 1 Episode 10
15 March 2014
Rules of Engagement
Season 1 Episode 11
22 March 2014
Final Adieu
Season 1 Episode 12
29 March 2014
