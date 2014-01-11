В 1 сезоне сериала «Когда зовет сердце» молодая школьная учительница Элизабет Тэтчер устраивается на работу в небольшом городке, существующем за счет угледобывающих предприятий. Жизнь здесь небогатая, простая и совершенно непривычная для светской дамы, выросшей и воспитанной в столице. Она знакомится с новой соседкой – вдовой Эбигейл Стэнтон, которая недавно похоронила мужа после трагедии в шахте. Элизабет понимает, как сильно отличается ее жизнь от судьбы местных женщин. Им приходится терять близких и самим спускаться в шахты, лишь бы сохранить крышу над головой. Девушка учится выживать в новом для нее мире.