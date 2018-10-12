Menu
Russian
Gold Rush: Alaska (2010), season 9

Gold Rush: Alaska season 9 poster
Gold Rush 18+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 12 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Золотая лихорадка» большинство серий посвящено работе Рика Несса. Команда Паркера сумела добыть 7427 унций, а Рик Несс смог получить 1105 унций на общую сумму 1 300 000 долларов, став абсолютным рекордсменом. Тодд и Паркер заключают пари на 100 000 долларов, кто получит больше всего золота в этом сезоне. Тони отправился вверх по реке Юкон, чтобы испробовать свой второй земснаряд, а Паркер заключил сделку, которая привела к драматическому противостоянию с Тони. Тодд спешит построить массивный водоем, пока не разразился шторм. Тони модернизирует земснаряд № 1 за 600 000 долларов, пытаясь улучшить свои показатели.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 9 list of episodes.

Declaration of Independence
Season 9 Episode 1
12 October 2018
Smoked Out
Season 9 Episode 2
19 October 2018
Gods and Monsters
Season 9 Episode 3
26 October 2018
Durt Reynolds
Season 9 Episode 4
2 November 2018
The Return of Freddy Dodge
Season 9 Episode 5
9 November 2018
Hoffman's Ghosts
Season 9 Episode 6
16 November 2018
Hazard Pay
Season 9 Episode 7
23 November 2018
Stormageddon
Season 9 Episode 8
30 November 2018
Megamorphosis
Season 9 Episode 9
5 December 2018
Father's Day
Season 9 Episode 10
14 December 2018
The Resurrection
Season 9 Episode 11
21 December 2018
The Devil's Deadline
Season 9 Episode 12
4 January 2019
Sucker Punch
Season 9 Episode 13
11 January 2019
Old School Heroes
Season 9 Episode 14
18 January 2019
Wedding Bells & Emergency Operations
Season 9 Episode 15
25 January 2019
Broken Bones
Season 9 Episode 16
1 February 2019
Make It Rain
Season 9 Episode 17
15 February 2019
Big Red Is Dead
Season 9 Episode 18
22 February 2019
Cold War
Season 9 Episode 19
1 March 2019
Brace for Impact
Season 9 Episode 20
8 March 2019
Fire and Ice
Season 9 Episode 21
15 March 2019
