В 9 сезоне шоу «Золотая лихорадка» большинство серий посвящено работе Рика Несса. Команда Паркера сумела добыть 7427 унций, а Рик Несс смог получить 1105 унций на общую сумму 1 300 000 долларов, став абсолютным рекордсменом. Тодд и Паркер заключают пари на 100 000 долларов, кто получит больше всего золота в этом сезоне. Тони отправился вверх по реке Юкон, чтобы испробовать свой второй земснаряд, а Паркер заключил сделку, которая привела к драматическому противостоянию с Тони. Тодд спешит построить массивный водоем, пока не разразился шторм. Тони модернизирует земснаряд № 1 за 600 000 долларов, пытаясь улучшить свои показатели.