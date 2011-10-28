Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gold Rush: Alaska (2010), season 2

Gold Rush: Alaska season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Rush: Alaska Seasons Season 2
Gold Rush 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Золотая лихорадка» три команды отправляются добывать золото, чтобы рассчитаться с долгами. Тодд Хоффман вовремя не внес платеж за прииск, в связи с чем его команде приходится искать другой участок для добычи золота. Фрэд Харт тем временем приобретает бывший участок Хоффманов и решает самолично его разрабатывать. Джон Шнабель, в свою очередь, принимает решение передать руководство своему внуку Паркеру Шнабелю, чтобы тот с честью продолжил дело дедушки. Команда Хоффмана направляется на север, к Клондайку, в отчаянной попытке найти новое месторождение и спасти свой сезон добычи.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Twist of Fate
Season 2 Episode 1
28 October 2011
Virgin Ground
Season 2 Episode 2
4 November 2011
Family Feud
Season 2 Episode 3
11 November 2011
Slippery Slope
Season 2 Episode 4
18 November 2011
Drill or Die
Season 2 Episode 5
25 November 2011
Lovestruck
Season 2 Episode 6
2 December 2011
Gold at Last
Season 2 Episode 7
9 December 2011
On the Gold
Season 2 Episode 8
16 December 2011
Dead in the Water
Season 2 Episode 9
6 January 2012
Twenty-Four Seven
Season 2 Episode 10
13 January 2012
Rock Bottom
Season 2 Episode 11
20 January 2012
Bedrock Gold
Season 2 Episode 12
27 January 2012
Man Down
Season 2 Episode 13
3 February 2012
In the Black
Season 2 Episode 14
10 February 2012
Frozen Out
Season 2 Episode 15
17 February 2012
Judgment Day
Season 2 Episode 16
24 February 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more