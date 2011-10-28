Во 2 сезоне шоу «Золотая лихорадка» три команды отправляются добывать золото, чтобы рассчитаться с долгами. Тодд Хоффман вовремя не внес платеж за прииск, в связи с чем его команде приходится искать другой участок для добычи золота. Фрэд Харт тем временем приобретает бывший участок Хоффманов и решает самолично его разрабатывать. Джон Шнабель, в свою очередь, принимает решение передать руководство своему внуку Паркеру Шнабелю, чтобы тот с честью продолжил дело дедушки. Команда Хоффмана направляется на север, к Клондайку, в отчаянной попытке найти новое месторождение и спасти свой сезон добычи.