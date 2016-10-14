В 7 сезоне шоу «Золотая лихорадка» Тодд Хоффман делает самую большую ставку и отказывается от гарантированного золота на Клондайке. Тони Битс расширяет свою империю, покупая второй огромный земснаряд. Паркер Шнабель начинает новый сезон без дедушки и наставника. Новая стиральная установка Паркера стоимостью 600 000 долларов выходит из строя при первом запуске. Тодд возвращается на Клондайк, чтобы забрать Monster Red, в то время как Паркер противостоит жесткому переговорщику Тони по поводу гонораров и получает шокирующее предложение, которое окажет существенное влияние на весь дальнейший сезон.

