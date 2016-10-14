Menu
Gold Rush: Alaska (2010), season 7

Season premiere 14 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Золотая лихорадка» Тодд Хоффман делает самую большую ставку и отказывается от гарантированного золота на Клондайке. Тони Битс расширяет свою империю, покупая второй огромный земснаряд. Паркер Шнабель начинает новый сезон без дедушки и наставника. Новая стиральная установка Паркера стоимостью 600 000 долларов выходит из строя при первом запуске. Тодд возвращается на Клондайк, чтобы забрать Monster Red, в то время как Паркер противостоит жесткому переговорщику Тони по поводу гонораров и получает шокирующее предложение, которое окажет существенное влияние на весь дальнейший сезон.
 

7.3
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 7 list of episodes.

Miracle on the Mountain
Season 7 Episode 1
14 October 2016
Eye in the Sky
Season 7 Episode 2
21 October 2016
Frankenstein Machinery
Season 7 Episode 3
28 October 2016
Mutiny
Season 7 Episode 4
4 November 2016
Misery on the Mountain
Season 7 Episode 5
11 November 2016
No Crane, No Gain
Season 7 Episode 6
18 November 2016
Watery Grave
Season 7 Episode 7
25 November 2016
Mega Barge & Kid Commando
Season 7 Episode 8
2 December 2016
Record Gold
Season 7 Episode 9
9 December 2016
Go Down Fighting
Season 7 Episode 10
16 December 2016
Game Over
Season 7 Episode 11
30 December 2016
Abandonment
Season 7 Episode 12
6 January 2017
Lifeline
Season 7 Episode 13
13 January 2017
Parker vs. Rick
Season 7 Episode 14
20 January 2017
Excavator Down
Season 7 Episode 15
27 January 2017
Double Trouble
Season 7 Episode 16
3 February 2017
Cruelest Cut
Season 7 Episode 17
10 February 2017
Miners vs. Beavers
Season 7 Episode 18
17 February 2017
Dredge vs. Washplant
Season 7 Episode 19
24 February 2017
Viking Voyage
Season 7 Episode 20
3 March 2017
Final Fury
Season 7 Episode 21
10 March 2017
