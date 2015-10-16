В 6 сезоне шоу «Золотая лихорадка» начинается новый сезон горных работ. Паркер начинает весьма неудачно и теряет команду. Тодд ставит перед собой грандиозную цель на сезон, а Тони раскрывает большие планы по расширению своей деятельности. Тони наконец-то получает свой 75-летний земснаряд для добычи золота Клондайка, но из-за серьезной проблемы операция останавливается. Дедушку Джона срочно доставили в клинику и госпитализировали. Тодд сталкивается с большими проблемами, когда пытается переместить свою 50-тонную моющую установку. Земснаряд Тони наконец начинает добывать золото.