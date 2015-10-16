Menu
Russian
Gold Rush: Alaska (2010), season 6

Season premiere 16 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Золотая лихорадка» начинается новый сезон горных работ. Паркер начинает весьма неудачно и теряет команду. Тодд ставит перед собой грандиозную цель на сезон, а Тони раскрывает большие планы по расширению своей деятельности. Тони наконец-то получает свой 75-летний земснаряд для добычи золота Клондайка, но из-за серьезной проблемы операция останавливается. Дедушку Джона срочно доставили в клинику и госпитализировали. Тодд сталкивается с большими проблемами, когда пытается переместить свою 50-тонную моющую установку. Земснаряд Тони наконец начинает добывать золото.

7.3
Blood, Sweat and Gold
Season 6 Episode 1
16 October 2015
Gold Ship
Season 6 Episode 2
23 October 2015
Moving the Monster
Season 6 Episode 3
30 October 2015
Grandpa's Golden Advice
Season 6 Episode 4
6 November 2015
Jack's Gold Shack
Season 6 Episode 5
13 November 2015
Treasure Island
Season 6 Episode 6
20 November 2015
ElDorado Dream
Season 6 Episode 7
27 November 2015
Mammoth Channel
Season 6 Episode 8
4 December 2015
Mammoth Gold
Season 6 Episode 9
11 December 2015
Parker's 21st
Season 6 Episode 10
18 December 2015
Captain Monica
Season 6 Episode 11
1 January 2016
Crew War
Season 6 Episode 12
8 January 2016
Goldzilla Gold
Season 6 Episode 13
15 January 2016
Million Dollar Mountain
Season 6 Episode 14
22 January 2016
Dead Even
Season 6 Episode 15
29 January 2016
Golden Bombshell
Season 6 Episode 16
5 February 2016
Klondike Legend
Season 6 Episode 17
12 February 2016
Oregon Gold
Season 6 Episode 18
19 February 2016
Frozen Pay
Season 6 Episode 19
26 February 2016
King of the Klondike
Season 6 Episode 20
4 March 2016
Gold Hard Truth
Season 6 Episode 21
11 March 2016
