В 11 сезоне шоу «Золотая лихорадка» по мере того, как цены на золото повышаются до рекордных высот, а цена на топливо, наоборот, падает, Паркер, Рик и Тони делают все, чтобы использовать эти условия. Но после того, как пандемия задержала начало сезона, осталось немного времени на заработки. Паркер расширяется до второго разреза и доверяет новичку-прорабу. Тони сражается с вырубкой, а новичок Фред Льюис обращается к легенде горного дела. Команда Паркера трудится сверхурочно, чтобы обеспечить работу обеих моечных установок в надежде на большую отдачу. Рик пытается удержать маленькую команду.