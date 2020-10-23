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Gold Rush: Alaska (2010), season 11

Gold Rush: Alaska season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Rush: Alaska Seasons Season 11
Gold Rush 18+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 23 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Золотая лихорадка» по мере того, как цены на золото повышаются до рекордных высот, а цена на топливо, наоборот, падает, Паркер, Рик и Тони делают все, чтобы использовать эти условия. Но после того, как пандемия задержала начало сезона, осталось немного времени на заработки. Паркер расширяется до второго разреза и доверяет новичку-прорабу. Тони сражается с вырубкой, а новичок Фред Льюис обращается к легенде горного дела. Команда Паркера трудится сверхурочно, чтобы обеспечить работу обеих моечных установок в надежде на большую отдачу. Рик пытается удержать маленькую команду.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 11 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
The Perfect Storm
Season 11 Episode 1
23 October 2020
Promised Land
Season 11 Episode 2
30 October 2020
The Fast and the Furious
Season 11 Episode 3
6 November 2020
Breaking the Piggy Bank
Season 11 Episode 4
13 November 2020
It's Alive
Season 11 Episode 5
20 November 2020
Big Red vs. Sluicifer
Season 11 Episode 6
27 November 2020
Rick's Sixth Sense
Season 11 Episode 7
4 December 2020
Lost Gold of Paradise Hill
Season 11 Episode 8
11 December 2020
Back to Alaska
Season 11 Episode 9
18 December 2020
Record Breaker
Season 11 Episode 10
1 January 2021
Frenemies
Season 11 Episode 11
8 January 2021
Resurrecting Monsters
Season 11 Episode 12
15 January 2021
Got Your Six
Season 11 Episode 13
22 January 2021
Freddy to the Rescue
Season 11 Episode 14
29 January 2021
The Viking Detective
Season 11 Episode 15
5 February 2021
No Questions Asked
Season 11 Episode 16
12 February 2021
Growing Pains
Season 11 Episode 17
19 February 2021
The $6 Million Cut
Season 11 Episode 18
26 February 2021
Clear Eyes, Full Pans
Season 11 Episode 19
5 March 2021
Attack or Retreat
Season 11 Episode 20
12 March 2021
Endgame
Season 11 Episode 21
19 March 2021
TV series release schedule
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