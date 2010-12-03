В 1 сезоне шоу «Золотая лихорадка» шесть человек, которые оказались из-за финансового кризиса в трудном положении, планируют испытать свою удачу и отправиться добывать золото на Аляску, чтобы рассчитаться с долгами. Им предстоит обустроить лагерь и взяться за работу. В этом им поможет владелец соседнего участка Джон Шнабель. Спустя некоторое время герои поймут, что добывать золото не так-то легко. Двое участников из штата Орегона – Дорси и Тодд – вступают в драку. Дочери Тодда приходится бороться за жизнь, Джеймс Харнесс теряет сознание, а Джимми Дорси ссорится с командой, когда берется за дополнительную работу, чтобы заработать денег.