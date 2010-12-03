Menu
Gold Rush: Alaska (2010), season 1

Gold Rush 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 December 2010
Production year 2010
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Золотая лихорадка» шесть человек, которые оказались из-за финансового кризиса в трудном положении, планируют испытать свою удачу и отправиться добывать золото на Аляску, чтобы рассчитаться с долгами. Им предстоит обустроить лагерь и взяться за работу. В этом им поможет владелец соседнего участка Джон Шнабель. Спустя некоторое время герои поймут, что добывать золото не так-то легко. Двое участников из штата Орегона – Дорси и Тодд – вступают в драку. Дочери Тодда приходится бороться за жизнь, Джеймс Харнесс теряет сознание, а Джимми Дорси ссорится с командой, когда берется за дополнительную работу, чтобы заработать денег.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
No Guts No Glory
Season 1 Episode 1
3 December 2010
Gold, Guns, and Bears
Season 1 Episode 2
10 December 2010
Running Dirt
Season 1 Episode 3
17 December 2010
The Ultimate Price
Season 1 Episode 4
7 January 2011
The Pain Barrier
Season 1 Episode 5
14 January 2011
Gold Fever
Season 1 Episode 6
21 January 2011
Going for Broke
Season 1 Episode 7
28 January 2011
Bad Blood
Season 1 Episode 8
4 February 2011
Bedrock or Bust
Season 1 Episode 9
11 February 2011
Never Say Die
Season 1 Episode 10
18 February 2011
Full Disclosure
Season 1 Episode 11
25 February 2011
