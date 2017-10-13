Menu
Gold Rush: Alaska (2010), season 8

Gold Rush: Alaska season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Rush: Alaska Seasons Season 8
Gold Rush 18+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 13 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Золотая лихорадка» у команд Хоффмана и Шнабеля задача — добыть 5000 унций. Тони Битс решает вновь использовать старинный земснаряд, возродив тем самым позабытый способ. К концу сезона команде Хоффмана удалось получить 1644 унции, а команда Паркера добыла целых 6280 унций. Тони Битс завершил сезон с 659 унциями. Тодду не везет, он терпит неудачу, пока не начинает отчаянную игру за новую землю. Сын Тодда Хантер совершает серьезное нарушение по прибытии инспекторов по безопасности, что обошлось ему в тысячи долларов. Тони наперегонки со временем передвигает массивный ковш своего второго земснаряда.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 8 list of episodes.

Wagers and Wars
Season 8 Episode 1
13 October 2017
Blizzards and Bullets
Season 8 Episode 2
20 October 2017
The Viking vs. the Mechanic
Season 8 Episode 3
27 October 2017
The Curse of the Fairplay Mountains
Season 8 Episode 4
3 November 2017
Son Dethrones Father
Season 8 Episode 5
10 November 2017
Colorado Strikes Back
Season 8 Episode 6
17 November 2017
Inferno
Season 8 Episode 7
24 November 2017
The Mighty Uppercut
Season 8 Episode 8
1 December 2017
Gold Bars and Hail Marys
Season 8 Episode 9
8 December 2017
The Devil's Finger
Season 8 Episode 10
15 December 2017
The Holy Grail
Season 8 Episode 11
22 December 2017
Eclipsed
Season 8 Episode 12
5 January 2018
Lost Gold
Season 8 Episode 13
12 January 2018
The Father, the Son & the Holy Roller
Season 8 Episode 14
19 January 2018
Broken
Season 8 Episode 15
26 January 2018
Of Monsters and Men
Season 8 Episode 16
2 February 2018
Planes, Cranes, and Virgin Claims
Season 8 Episode 17
16 February 2018
King Kong
Season 8 Episode 18
23 February 2018
Independence Day
Season 8 Episode 19
2 March 2018
The Spoils of War
Season 8 Episode 20
9 March 2018
