В 8 сезоне шоу «Золотая лихорадка» у команд Хоффмана и Шнабеля задача — добыть 5000 унций. Тони Битс решает вновь использовать старинный земснаряд, возродив тем самым позабытый способ. К концу сезона команде Хоффмана удалось получить 1644 унции, а команда Паркера добыла целых 6280 унций. Тони Битс завершил сезон с 659 унциями. Тодду не везет, он терпит неудачу, пока не начинает отчаянную игру за новую землю. Сын Тодда Хантер совершает серьезное нарушение по прибытии инспекторов по безопасности, что обошлось ему в тысячи долларов. Тони наперегонки со временем передвигает массивный ковш своего второго земснаряда.