Gold Rush: Alaska (2010), season 3

Gold Rush: Alaska season 3 poster
Gold Rush 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Золотая лихорадка» 4 команды отправляются на поиски золота, чтобы улучшить свое материальное положение. Тодд Хоффман получает нового инвестора и открывает работу сразу на двух участках. А чтобы добывать россыпи весь год, он выдвигается в экспедицию в Гайану. Фрэд Харт практически добрался до плотика, но его участок может затопить из-за летнего таяния ледников. На прииске Биг Наггет практически нет золота в открытом разрезе, теперь Паркеру нужно отыскать на своем участке новые залежи, в противном случае прииск придется закрыть. Тем временем его дедушке предстоит тяжелая операция.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 3 list of episodes.

Million Dollar Season
Season 3 Episode 1
26 October 2012
The Wrong Claim
Season 3 Episode 2
2 November 2012
Secret Weapons
Season 3 Episode 3
9 November 2012
Battle of the Bridge
Season 3 Episode 4
16 November 2012
The Ultimatum
Season 3 Episode 5
23 November 2012
Game Changer
Season 3 Episode 6
30 November 2012
Road to Gold
Season 3 Episode 7
7 December 2012
Up Smith Creek
Season 3 Episode 8
14 December 2012
Leprechaun Gold
Season 3 Episode 9
4 January 2013
Dozer Wars
Season 3 Episode 10
11 January 2013
Pink Slip
Season 3 Episode 11
18 January 2013
The Merger
Season 3 Episode 12
25 January 2013
The Night Shift
Season 3 Episode 13
1 February 2013
Bedrock Blowout
Season 3 Episode 14
8 February 2013
Redemption Road
Season 3 Episode 15
15 February 2013
The Motherlode
Season 3 Episode 16
22 February 2013
TV series release schedule
