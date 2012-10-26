В 3 сезоне шоу «Золотая лихорадка» 4 команды отправляются на поиски золота, чтобы улучшить свое материальное положение. Тодд Хоффман получает нового инвестора и открывает работу сразу на двух участках. А чтобы добывать россыпи весь год, он выдвигается в экспедицию в Гайану. Фрэд Харт практически добрался до плотика, но его участок может затопить из-за летнего таяния ледников. На прииске Биг Наггет практически нет золота в открытом разрезе, теперь Паркеру нужно отыскать на своем участке новые залежи, в противном случае прииск придется закрыть. Тем временем его дедушке предстоит тяжелая операция.