В 5 сезоне шоу «Золотая лихорадка» Шнабель по-прежнему берет в аренду участок у Битса, но страстно хочет приобрести свой собственный. Хоффманам достается участок земли на Юконе, но, чтобы начать добычу, они делают Дэйва Турина равноправным партнером (до этого Дэйв был простым сотрудником). Новый участник шоу — Тони Битс — приобретает 75-летнюю драгу для добычи золота. Молодой Паркер ставит возмутительную цель на сезон — 2000 унций. Тодд Хоффман чувствует себя сломленным человеком без команды и планов по добыче полезных ископаемых. Паркер борется со своей командой из-за ночного бега. Тодд, Джек и Тербер принимаются за первую уборку.