Gold Rush: Alaska (2010), season 5

Gold Rush: Alaska season 5 poster
Gold Rush 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 17 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Золотая лихорадка» Шнабель по-прежнему берет в аренду участок у Битса, но страстно хочет приобрести свой собственный. Хоффманам достается участок земли на Юконе, но, чтобы начать добычу, они делают Дэйва Турина равноправным партнером (до этого Дэйв был простым сотрудником). Новый участник шоу — Тони Битс — приобретает 75-летнюю драгу для добычи золота. Молодой Паркер ставит возмутительную цель на сезон — 2000 унций. Тодд Хоффман чувствует себя сломленным человеком без команды и планов по добыче полезных ископаемых. Паркер борется со своей командой из-за ночного бега. Тодд, Джек и Тербер принимаются за первую уборку.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 5 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
New Blood
Season 5 Episode 1
17 October 2014
From the Ashes
Season 5 Episode 2
24 October 2014
Golden Boy
Season 5 Episode 3
31 October 2014
Viking Ship
Season 5 Episode 4
7 November 2014
Hard Bargain
Season 5 Episode 5
14 November 2014
Cursed Cut
Season 5 Episode 6
21 November 2014
Goldzilla
Season 5 Episode 7
28 November 2014
Gold Blooded
Season 5 Episode 8
5 December 2014
Colossal Clean Up
Season 5 Episode 9
12 December 2014
Parker's Accident
Season 5 Episode 10
2 January 2015
Ship of Fools
Season 5 Episode 11
9 January 2015
Piles of Gold
Season 5 Episode 12
16 January 2015
Gold Road
Season 5 Episode 13
23 January 2015
Rogue Miner
Season 5 Episode 14
30 January 2015
The Monster Lives
Season 5 Episode 15
6 February 2015
Rivers of Gold
Season 5 Episode 16
13 February 2015
Frozen Gold
Season 5 Episode 17
20 February 2015
Hundreds of Ounces
Season 5 Episode 18
27 February 2015
Freddy Dodge Returns
Season 5 Episode 19
27 February 2015
Millions in Gold
Season 5 Episode 20
6 March 2015
The Whole Truth
Season 5 Episode 21
13 March 2015
