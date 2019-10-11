В 10 сезоне шоу «Золотая лихорадка» главными героями становятся работники Шнабеля, Битса и Несса на Клондайке. Мужчины пытаются придумать способ, который поможет им добыть больше золота и справиться с проблемами. Они подвергаются опасности, когда захватывают очередной участок. За сезон команда Шнабеля сумела добыть 7223 унции на сумму 10 800 000 долларов. Паркер придумывает рискованный план и должен выбрать нового мастера вместо Рика. Тони собирается доставить свой буксир Kid Commando в док для важного теста на устойчивость. Кризис на Клондайке вынуждает Паркера, Рика и Тони рисковать, чтобы найти золото на новых землях.