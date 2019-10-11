Menu
Gold Rush: Alaska (2010), season 10

Gold Rush: Alaska season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Rush: Alaska Seasons Season 10
Gold Rush 18+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 11 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 10 description

В 10 сезоне шоу «Золотая лихорадка» главными героями становятся работники Шнабеля, Битса и Несса на Клондайке. Мужчины пытаются придумать способ, который поможет им добыть больше золота и справиться с проблемами. Они подвергаются опасности, когда захватывают очередной участок. За сезон команда Шнабеля сумела добыть 7223 унции на сумму 10 800 000 долларов. Паркер придумывает рискованный план и должен выбрать нового мастера вместо Рика. Тони собирается доставить свой буксир Kid Commando в док для важного теста на устойчивость. Кризис на Клондайке вынуждает Паркера, Рика и Тони рисковать, чтобы найти золото на новых землях.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 10 list of episodes.

Crisis in the Klondike
Season 10 Episode 1
11 October 2019
A New Rush Begins
Season 10 Episode 2
18 October 2019
The Nugget Hunter
Season 10 Episode 3
25 October 2019
Leave No Gold Behind
Season 10 Episode 4
1 November 2019
We're Gonna Need a Bigger Bucket
Season 10 Episode 5
8 November 2019
Monster Red Lives
Season 10 Episode 6
15 November 2019
Motherlode Mountain
Season 10 Episode 7
22 November 2019
Washplant Wars
Season 10 Episode 8
29 November 2019
No Time for Redemption
Season 10 Episode 9
6 December 2019
When the Levee Breaks
Season 10 Episode 10
13 December 2019
Rise of the Machines
Season 10 Episode 11
20 December 2019
Million-Dollar Pay Day
Season 10 Episode 12
3 January 2020
Nuggets or Bust
Season 10 Episode 13
10 January 2020
Cornered
Season 10 Episode 14
17 January 2020
And Then There Was One
Season 10 Episode 15
24 January 2020
Parker Doubles Down
Season 10 Episode 16
31 January 2020
Rebellion at Duncan Creek
Season 10 Episode 17
7 February 2020
Frozen Treasure
Season 10 Episode 18
14 February 2020
Bring in the Big Guns
Season 10 Episode 19
21 February 2020
Rally in the Valley
Season 10 Episode 20
28 February 2020
Last Gold
Season 10 Episode 21
6 March 2020
