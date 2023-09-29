В 14-м сезоне сериала «Золотая лихорадка» Паркер возвращается на Клондайк и сбрасывает бомбу на свою команду, чтобы загладить неудачу на Аляске. Фред и сын Кристофер работают в ночную смену. Команда Тони из Винчестера обналичивает деньги за сезон. Фред проектирует ледяную плотину и совершает удивительное открытие. Команда Паркера ищет легких путей, но размытая дорога останавливает их. Тони использует чит-код экскаватора, чтобы прорваться сквозь вечную мерзлоту. Паркер привлекает начинающего шахтера из Австралии, чтобы ускорить работу. Фреду чуть не оторвало голову, когда он искал новую установку.