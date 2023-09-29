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Gold Rush: Alaska (2010), season 14

Gold Rush: Alaska season 14 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Rush: Alaska Seasons Season 14
Gold Rush 18+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 29 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 14 description

В 14-м сезоне сериала «Золотая лихорадка» Паркер возвращается на Клондайк и сбрасывает бомбу на свою команду, чтобы загладить неудачу на Аляске. Фред и сын Кристофер работают в ночную смену. Команда Тони из Винчестера обналичивает деньги за сезон. Фред проектирует ледяную плотину и совершает удивительное открытие. Команда Паркера ищет легких путей, но размытая дорога останавливает их. Тони использует чит-код экскаватора, чтобы прорваться сквозь вечную мерзлоту. Паркер привлекает начинающего шахтера из Австралии, чтобы ускорить работу. Фреду чуть не оторвало голову, когда он искал новую установку.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 14 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
The $160 Million Gamble
Season 14 Episode 1
29 September 2023
Call of the Indian River
Season 14 Episode 2
6 October 2023
Hey Parker, It's Rick
Season 14 Episode 3
13 October 2023
Free Agent
Season 14 Episode 4
20 October 2023
Up in Smoke
Season 14 Episode 5
27 October 2023
Down, but Not Out
Season 14 Episode 6
3 November 2023
50 Ounce Ultimatum
Season 14 Episode 7
10 November 2023
Last Ditch Gold
Season 14 Episode 8
17 November 2023
Pivot!
Season 14 Episode 9
24 November 2023
Parker's Runaway Claim
Season 14 Episode 10
1 December 2023
Frankendozer
Season 14 Episode 11
8 December 2023
Money Pit Payday
Season 14 Episode 12
15 December 2023
Parker Comes Alive
Season 14 Episode 13
22 December 2023
Desperate Cry for Help
Season 14 Episode 14
29 December 2023
Succession
Season 14 Episode 15
5 January 2024
Ring of Fire
Season 14 Episode 16
12 January 2024
Moneyball
Season 14 Episode 17
19 January 2024
Parker's New Toy
Season 14 Episode 18
26 January 2024
Off the Rails
Season 14 Episode 19
2 February 2024
Waking the Beast
Season 14 Episode 20
9 February 2024
Rally Valley or Bust
Season 14 Episode 21
16 February 2024
The Money Pit Fights Back
Season 14 Episode 22
23 February 2024
Winter's Reckoning
Season 14 Episode 23
1 March 2024
TV series release schedule
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