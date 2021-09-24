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Gold Rush: Alaska (2010), season 12

Gold Rush: Alaska season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Rush: Alaska Seasons Season 12
Gold Rush 18+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 24 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Золотая лихорадка» на съемки оказала большое влияние пандемия коронавирусной инфекции. Хотя руководство Юкона и считало добытчиков основными сотрудниками, но съемочные команды это решение не принимали. В начале сезона Канаду закрыли для перемещения, и лишь один человек из съемочной группы остался на месте с бригадой Битса. Несс и Шнабель отправились на карантин в Соединенные Штаты Америки. После 14-дневного перерыва на место прибыла местная съемочная команда. Рик получает неожиданное предложение от друга, а желание Паркера побить свой собственный рекорд наталкивается на камень преткновения.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 12 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Ground War
Season 12 Episode 1
24 September 2021
Battle of the Greenhorns
Season 12 Episode 2
1 October 2021
Crash and Berm
Season 12 Episode 3
8 October 2021
$9 Million Mistake
Season 12 Episode 4
15 October 2021
Crank It Up
Season 12 Episode 5
22 October 2021
The Hunker Creek Curse
Season 12 Episode 6
29 October 2021
Family Matters
Season 12 Episode 7
5 November 2021
The King's Gambit
Season 12 Episode 8
12 November 2021
Saving Rick's Bacon
Season 12 Episode 9
19 November 2021
The Vindication
Season 12 Episode 10
26 November 2021
Glory Hole on the Hill
Season 12 Episode 11
3 December 2021
Robbing Parker to Pay Parker
Season 12 Episode 12
10 December 2021
Balls on the Table
Season 12 Episode 13
17 December 2021
Little Eldorado
Season 12 Episode 14
7 January 2022
The Secret Pay Layer
Season 12 Episode 15
14 January 2022
The $4 Million Question
Season 12 Episode 16
21 January 2022
Bonus Gold
Season 12 Episode 17
28 January 2022
Rebirth of Monster Red
Season 12 Episode 18
11 February 2022
Gold at Last
Season 12 Episode 19
18 February 2022
The Alliance
Season 12 Episode 20
25 February 2022
Whatever It Takes
Season 12 Episode 21
4 March 2022
Rally Valley Bonanza
Season 12 Episode 22
11 March 2022
Seeing Red
Season 12 Episode 23
18 March 2022
From Finish to Start
Season 12 Episode 24
25 March 2022
TV series release schedule
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