В 12 сезоне шоу «Золотая лихорадка» на съемки оказала большое влияние пандемия коронавирусной инфекции. Хотя руководство Юкона и считало добытчиков основными сотрудниками, но съемочные команды это решение не принимали. В начале сезона Канаду закрыли для перемещения, и лишь один человек из съемочной группы остался на месте с бригадой Битса. Несс и Шнабель отправились на карантин в Соединенные Штаты Америки. После 14-дневного перерыва на место прибыла местная съемочная команда. Рик получает неожиданное предложение от друга, а желание Паркера побить свой собственный рекорд наталкивается на камень преткновения.