В 4 сезоне шоу «Золотая лихорадка» ребятам из Дакоты нужно найти безопасный маршрут по тонкому льду. У Паркера закончились деньги, и он должен срочно найти золото, но у Тони Битса для него плохие новости. Тодду угрожает опасность. «Дакота Бойз» борются за добычу полезных ископаемых, один пласт находится высоко в горах, а другой – глубоко в яме. Паркер игнорирует Тони Битса, но ему все же удается получить свою первую зарплату. Команда Хоффмана вступает в противостояние с враждебными джунглями, чтобы доставить горнодобывающее оборудование на территорию. «Дакота Бойз» пробурили скважину, чтобы узнать, есть ли там миллионы золота.