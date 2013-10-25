Menu
Russian
Gold Rush: Alaska (2010), season 4

Gold Rush 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 25 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Золотая лихорадка» ребятам из Дакоты нужно найти безопасный маршрут по тонкому льду. У Паркера закончились деньги, и он должен срочно найти золото, но у Тони Битса для него плохие новости. Тодду угрожает опасность. «Дакота Бойз» борются за добычу полезных ископаемых, один пласт находится высоко в горах, а другой – глубоко в яме. Паркер игнорирует Тони Битса, но ему все же удается получить свою первую зарплату. Команда Хоффмана вступает в противостояние с враждебными джунглями, чтобы доставить горнодобывающее оборудование на территорию. «Дакота Бойз» пробурили скважину, чтобы узнать, есть ли там миллионы золота.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 4 list of episodes.

Queen of Diamonds
Season 4 Episode 1
25 October 2013
Learning Curve
Season 4 Episode 2
1 November 2013
In Too Deep
Season 4 Episode 3
8 November 2013
Road from Hell
Season 4 Episode 4
15 November 2013
Garnets or Gold
Season 4 Episode 5
22 November 2013
Mutiny
Season 4 Episode 6
29 November 2013
Paid in Full
Season 4 Episode 7
6 December 2013
Jungle Boogie
Season 4 Episode 8
13 December 2013
Hope Creek
Season 4 Episode 9
3 January 2014
Blowout
Season 4 Episode 10
10 January 2014
Death of a Dream
Season 4 Episode 11
17 January 2014
The Resurrection
Season 4 Episode 12
20 January 2014
Fantasy Land
Season 4 Episode 13
24 January 2014
Medevac
Season 4 Episode 14
31 January 2014
Man on Wire
Season 4 Episode 15
14 February 2014
Day of Reckoning
Season 4 Episode 16
21 February 2014
Go Big or Go Home
Season 4 Episode 17
28 February 2014
Grandpa's Last Wish
Season 4 Episode 18
7 March 2014
Unearthed
Season 4 Episode 19
14 March 2014
