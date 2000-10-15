В 1 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» сценарист и режиссер Ларри Дэвид пытается ужиться с женой, друзьями, коллегами и с собственным характером. Упрямый и невротичный мужчина снимает популярный сериал под названием «Сайнфилд» и по ходу дела решает свои жизненные неурядицы. Он постоянно ссорится с супругой Шерил, а также неустанно попадает в глупые ситуации из-за своей полной десоциализированности. Он не признает общественные правила и нормы, поэтому находит ко всем проблемам крайне неожиданный подход. Герой то теряет ботинки в боулинге, то сражается за браслет для жены, то неудачно пытается подружиться с известной актрисой.