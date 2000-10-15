Curb Your Enthusiasm season 1 watch online

Curb Your Enthusiasm season 1 poster
Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2000
Production year 2000
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» сценарист и режиссер Ларри Дэвид пытается ужиться с женой, друзьями, коллегами и с собственным характером. Упрямый и невротичный мужчина снимает популярный сериал под названием «Сайнфилд» и по ходу дела решает свои жизненные неурядицы. Он постоянно ссорится с супругой Шерил, а также неустанно попадает в глупые ситуации из-за своей полной десоциализированности. Он не признает общественные правила и нормы, поэтому находит ко всем проблемам крайне неожиданный подход. Герой то теряет ботинки в боулинге, то сражается за браслет для жены, то неудачно пытается подружиться с известной актрисой.

8.6

8.6
Rate 20 votes
8.8 IMDb

"Curb Your Enthusiasm" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
The Pants Tent
Season 1 Episode 1
15 October 2000
Ted and Mary
Season 1 Episode 2
22 October 2000
Porno Gil
Season 1 Episode 3
29 October 2000
The Bracelet
Season 1 Episode 4
5 November 2000
Interior Decorator
Season 1 Episode 5
12 November 2000
The Wire
Season 1 Episode 6
19 November 2000
AAMCO
Season 1 Episode 7
26 November 2000
Beloved Aunt
Season 1 Episode 8
3 December 2000
Affirmative Action
Season 1 Episode 9
10 December 2000
The Group
Season 1 Episode 10
17 December 2000
