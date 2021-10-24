Curb Your Enthusiasm season 11 watch online

Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 24 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» продолжаются комические приключения сценариста и телепродюсера Ларри Дэвида. Эксцентричный персонаж не любит общаться с людьми и никак не может выучить установленные в обществе правила этикета. На сей раз ему приходится ввязаться в политические перипетии и даже помириться с женой, чтобы спасти свой новый творческий проект. Он вынужден присутствовать на рабочих встречах, которых раньше избегал, помогать Джеффу в детективном расследовании, играть в гольф с раввином, выступать в защиту прав животных и умасливать члена городского совета.

8.6
8.8 IMDb

"Curb Your Enthusiasm" season 11 list of episodes.

The Five-Foot Fence
Season 11 Episode 1
24 October 2021
Angel Muffin
Season 11 Episode 2
31 October 2021
The Mini Bar
Season 11 Episode 3
7 November 2021
The Watermelon
Season 11 Episode 4
14 November 2021
Irasshaimase!
Season 11 Episode 5
21 November 2021
Man Fights Tiny Woman
Season 11 Episode 6
28 November 2021
Irma Kostroski
Season 11 Episode 7
5 December 2021
What Have I Done?
Season 11 Episode 8
12 December 2021
Igor, Gregor, & Timor
Season 11 Episode 9
19 December 2021
The Mormon Advantage
Season 11 Episode 10
26 December 2021
