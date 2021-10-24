В 11 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» продолжаются комические приключения сценариста и телепродюсера Ларри Дэвида. Эксцентричный персонаж не любит общаться с людьми и никак не может выучить установленные в обществе правила этикета. На сей раз ему приходится ввязаться в политические перипетии и даже помириться с женой, чтобы спасти свой новый творческий проект. Он вынужден присутствовать на рабочих встречах, которых раньше избегал, помогать Джеффу в детективном расследовании, играть в гольф с раввином, выступать в защиту прав животных и умасливать члена городского совета.