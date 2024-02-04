Curb Your Enthusiasm season 12 watch online

Curb Your Enthusiasm season 12 poster
Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 4 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвид вновь оказывается в центре громкой и неловкой ситуации. После его участия в выборах городского совета отношения героя с близкими людьми еще больше осложняются, ведь каждый имеет свое мнение по поводу его политической выходки. Не обладая ни необходимым уровнем эмпатии, ни элементарным набором социальных навыков, Ларри предпочитает просто скрываться от Ирмы и Джеффа. Однако рано или поздно все тайное становится явным, а награда догоняет своего героя. А ведь у Ларри есть проблемы и помимо этой истории! Даже нанять нового водителя или позвонить бывшей жене для него – настоящее приключение.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
8.8 IMDb

"Curb Your Enthusiasm" season 12 list of episodes.

TV series release schedule
Atlanta
Season 12 Episode 1
4 February 2024
The Lawn Jockey
Season 12 Episode 2
11 February 2024
Vertical Drop, Horizontal Tug
Season 12 Episode 3
18 February 2024
Disgruntled
Season 12 Episode 4
25 February 2024
Fish Stuck
Season 12 Episode 5
3 March 2024
The Gettysburg Address
Season 12 Episode 6
10 March 2024
The Dream Scheme
Season 12 Episode 7
17 March 2024
The Colostomy Bag
Season 12 Episode 8
24 March 2024
Ken/kendra
Season 12 Episode 9
31 March 2024
No Lessons Learned
Season 12 Episode 10
7 April 2024
