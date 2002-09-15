В 3 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» продолжаются приключения ворчуна-сценариста Ларри Дэвида. На этот раз он решает вложить деньги в новый рискованный бизнес. Вместе с приятелем Джеффом они планируют открыть дорогой ресторан для голливудских знаменитостей. Однако ситуация, конечно же, выходит из-под контроля «бизнесменов»: шеф-повар оказывается не тем, за кого себя выдает, известный ресторанный критик обижается на холодный прием, а инвесторы устраивают провальную вечеринку. Чтобы сохранить ресторан, Ларри придется побороть свой непростой характер и разобраться с неприятностями.