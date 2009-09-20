В 7 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» после громкого развода чудак-сценарист Ларри Дэвид пытается заново выстроить свою личную жизнь. Впервые со дня свадьбы с Шерил он начинает ходить на свидания. Однако у каждой из его новых подружек оказываются свои неожиданные странности. Вскоре Ларри отчаивается и еще раз убеждается, что Шерил – его вторая половинка. Он делает все возможное, чтобы вернуть супругу. Вот только методы примирения он подбирает слишком оригинальные. Ради воссоединения он соглашается на съемки специального эпизода давно закрытого телешоу «Сайнфелд». Но последствия его удивляют.