В 4 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Мэл Брунс ставит на Бродвее новый мюзикл о закулисье киноиндустрии под названием «Продюсеры». Полюбившийся зрителям сценарист-социопат Ларри Дэвид, конечно же, случайно оказывается в центре событий. На сей раз караоке-вечеринка в компании ближайших друзей приводит его к участию в очередном безумном проекте. Ему предлагают одну из главных ролей в премьерной постановке, хотя раньше он никогда не стоял на сцене. Но ради актерской карьеры Ларри должен побороть свой склочный характер, найти общий язык с коллегами по труппе, сменить загородный клуб и успешно пройти медосмотр.