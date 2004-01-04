Menu
Curb Your Enthusiasm season 4 watch online

Curb Your Enthusiasm season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Curb Your Enthusiasm Seasons Season 4

Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 4 January 2004
Production year 2004
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Мэл Брунс ставит на Бродвее новый мюзикл о закулисье киноиндустрии под названием «Продюсеры». Полюбившийся зрителям сценарист-социопат Ларри Дэвид, конечно же, случайно оказывается в центре событий. На сей раз караоке-вечеринка в компании ближайших друзей приводит его к участию в очередном безумном проекте. Ему предлагают одну из главных ролей в премьерной постановке, хотя раньше он никогда не стоял на сцене. Но ради актерской карьеры Ларри должен побороть свой склочный характер, найти общий язык с коллегами по труппе, сменить загородный клуб и успешно пройти медосмотр.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
8.8 IMDb
"Curb Your Enthusiasm" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Mel's Offer
Season 4 Episode 1
4 January 2004
Ben's Birthday Party
Season 4 Episode 2
11 January 2004
The Blind Date
Season 4 Episode 3
18 January 2004
The Weatherman
Season 4 Episode 4
25 January 2004
The 5 Wood
Season 4 Episode 5
1 February 2004
The Car Pool Lane
Season 4 Episode 6
8 February 2004
The Surrogate
Season 4 Episode 7
22 February 2004
Wandering Bear
Season 4 Episode 8
29 February 2004
The Survivor
Season 4 Episode 9
7 March 2004
Opening Night
Season 4 Episode 10
14 March 2004
