Curb Your Enthusiasm season 2 watch online

Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 2001
Production year 2001
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» чудаковатый сценарист Ларри Дэвид продолжает попадать в неприятности и отстаивать свои сомнительные принципы. В новом сезоне он полагает, что нашел новое жизненное призвание, но его мечты разбиваются вдребезги о скалы реальной жизни. Выясняется, что общаться с незнакомыми раздражающими людьми нужно не только в киноиндустрии. Тем временем Ларри успевает выяснять отношения с любимой женой и готовиться к выпуску своего нового телешоу. Но для этого он должен сперва завести дружбу с директором канала, а сделать это оказывается не так-то просто, учитывая характеры обоих.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
8.8 IMDb

"Curb Your Enthusiasm" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
The Car Salesman
Season 2 Episode 1
23 September 2001
Thor
Season 2 Episode 2
30 September 2001
Trick or Treat
Season 2 Episode 3
7 October 2001
The Shrimp Incident
Season 2 Episode 4
14 October 2001
The Thong
Season 2 Episode 5
21 October 2001
The Acupuncturist
Season 2 Episode 6
28 October 2001
The Doll
Season 2 Episode 7
4 November 2001
Shaq
Season 2 Episode 8
11 November 2001
The Baptism
Season 2 Episode 9
18 November 2001
The Massage
Season 2 Episode 10
25 November 2001
