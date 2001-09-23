Во 2 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» чудаковатый сценарист Ларри Дэвид продолжает попадать в неприятности и отстаивать свои сомнительные принципы. В новом сезоне он полагает, что нашел новое жизненное призвание, но его мечты разбиваются вдребезги о скалы реальной жизни. Выясняется, что общаться с незнакомыми раздражающими людьми нужно не только в киноиндустрии. Тем временем Ларри успевает выяснять отношения с любимой женой и готовиться к выпуску своего нового телешоу. Но для этого он должен сперва завести дружбу с директором канала, а сделать это оказывается не так-то просто, учитывая характеры обоих.