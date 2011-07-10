В 8 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвид снова оказывается в смешной и драматичной ситуации. Решив в корне переосмыслить свои траты, он отказывается от услуг своего привычного адвоката и от доставки печенья. Также Ларри осмеливается на более серьезные перемены. Он пытается пересмотреть свои взгляды на свидания с женщинами, решить конфликт с новым коллегой, избавиться от детской травмы и выбрать уместный подарок. Но нестандартная логика, как всегда, подводит эксцентричного персонажа. Сам того не желая, он становится примером для жертв насилия, лишает пса запаса корма и совершает подвиг в самолете.