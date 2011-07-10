Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Curb Your Enthusiasm season 8 watch online

Curb Your Enthusiasm season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Curb Your Enthusiasm Seasons Season 8

Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 10 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвид снова оказывается в смешной и драматичной ситуации. Решив в корне переосмыслить свои траты, он отказывается от услуг своего привычного адвоката и от доставки печенья. Также Ларри осмеливается на более серьезные перемены. Он пытается пересмотреть свои взгляды на свидания с женщинами, решить конфликт с новым коллегой, избавиться от детской травмы и выбрать уместный подарок. Но нестандартная логика, как всегда, подводит эксцентричного персонажа. Сам того не желая, он становится примером для жертв насилия, лишает пса запаса корма и совершает подвиг в самолете.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
8.8 IMDb
"Curb Your Enthusiasm" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
The Divorce
Season 8 Episode 1
10 July 2011
The Safe House
Season 8 Episode 2
17 July 2011
Palestinian Chicken
Season 8 Episode 3
24 July 2011
The Smiley Face
Season 8 Episode 4
31 July 2011
Vow of Silence
Season 8 Episode 5
7 August 2011
The Hero
Season 8 Episode 6
14 August 2011
The Bi-Sexual
Season 8 Episode 7
21 August 2011
Car Periscope
Season 8 Episode 8
28 August 2011
Mister Softee
Season 8 Episode 9
4 September 2011
Larry vs. Michael J. Fox
Season 8 Episode 10
11 September 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more