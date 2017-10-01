В 9 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» обаятельный сценарист-социопат Ларри Дэвид загорается новой творческой идеей. Он готовит к выходу собственный мюзикл «Фетва!». Но этот проект приносит ему целую массу проблем. В рамках рекламной кампании Ларри дает скандальное интервью, обращается за советом к известному писателю и вступает в неожиданный конфликт со своим психотерапевтом. Кроме того, он успевает заваливать своих друзей дурацкими рекомендациями по отношениям с женщинами, хотя сам не особенно в этом преуспевает. Ларри придется изрядно поработать, чтобы спасти провальный мюзикл.