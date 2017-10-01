Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Curb Your Enthusiasm season 9 watch online

Curb Your Enthusiasm season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Curb Your Enthusiasm Seasons Season 9

Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 1 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» обаятельный сценарист-социопат Ларри Дэвид загорается новой творческой идеей. Он готовит к выходу собственный мюзикл «Фетва!». Но этот проект приносит ему целую массу проблем. В рамках рекламной кампании Ларри дает скандальное интервью, обращается за советом к известному писателю и вступает в неожиданный конфликт со своим психотерапевтом. Кроме того, он успевает заваливать своих друзей дурацкими рекомендациями по отношениям с женщинами, хотя сам не особенно в этом преуспевает. Ларри придется изрядно поработать, чтобы спасти провальный мюзикл.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
8.8 IMDb
"Curb Your Enthusiasm" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Foisted!
Season 9 Episode 1
1 October 2017
The Pickle Gambit
Season 9 Episode 2
8 October 2017
A Disturbance in the Kitchen
Season 9 Episode 3
15 October 2017
Running with the Bulls
Season 9 Episode 4
22 October 2017
Thank You for Your Service
Season 9 Episode 5
29 October 2017
The Accidental Text on Purpose
Season 9 Episode 6
5 November 2017
Namaste
Season 9 Episode 7
12 November 2017
Never Wait for Seconds!
Season 9 Episode 8
19 November 2017
The Shucker
Season 9 Episode 9
26 November 2017
Fatwa!
Season 9 Episode 10
3 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more