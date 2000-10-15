Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Curb Your Enthusiasm
Seasons
Curb Your Enthusiasm All seasons
Curb Your Enthusiasm
18+
Production year
2000
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
HBO
Series rating
8.1
Rate
10
votes
8.8
IMDb
Write review
All seasons of "Curb Your Enthusiasm"
Season 1
10 episodes
15 October 2000 - 17 December 2000
Season 2
10 episodes
23 September 2001 - 25 November 2001
Season 3
10 episodes
15 September 2002 - 17 November 2002
Season 4
10 episodes
4 January 2004 - 14 March 2004
Season 5
10 episodes
25 September 2005 - 4 December 2005
Season 6
10 episodes
9 September 2007 - 11 November 2007
Season 7
10 episodes
20 September 2009 - 22 November 2009
Season 8
10 episodes
10 July 2011 - 11 September 2011
Season 9
10 episodes
1 October 2017 - 3 December 2017
Season 10
10 episodes
19 January 2020 - 22 March 2020
Season 11
10 episodes
24 October 2021 - 26 December 2021
Season 12
10 episodes
4 February 2024 - 7 April 2024
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree