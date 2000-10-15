Menu
Curb Your Enthusiasm 18+
Production year 2000
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel HBO

8.1
8.8 IMDb
All seasons of "Curb Your Enthusiasm"
Curb Your Enthusiasm - Season 1 Season 1
10 episodes 15 October 2000 - 17 December 2000
 
Curb Your Enthusiasm - Season 2 Season 2
10 episodes 23 September 2001 - 25 November 2001
 
Curb Your Enthusiasm - Season 3 Season 3
10 episodes 15 September 2002 - 17 November 2002
 
Curb Your Enthusiasm - Season 4 Season 4
10 episodes 4 January 2004 - 14 March 2004
 
Curb Your Enthusiasm - Season 5 Season 5
10 episodes 25 September 2005 - 4 December 2005
 
Curb Your Enthusiasm - Season 6 Season 6
10 episodes 9 September 2007 - 11 November 2007
 
Curb Your Enthusiasm - Season 7 Season 7
10 episodes 20 September 2009 - 22 November 2009
 
Curb Your Enthusiasm - Season 8 Season 8
10 episodes 10 July 2011 - 11 September 2011
 
Curb Your Enthusiasm - Season 9 Season 9
10 episodes 1 October 2017 - 3 December 2017
 
Curb Your Enthusiasm - Season 10 Season 10
10 episodes 19 January 2020 - 22 March 2020
 
Curb Your Enthusiasm - Season 11 Season 11
10 episodes 24 October 2021 - 26 December 2021
 
Curb Your Enthusiasm - Season 12 Season 12
10 episodes 4 February 2024 - 7 April 2024
 
