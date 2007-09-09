Curb Your Enthusiasm season 6 watch online

Curb Your Enthusiasm season 6 poster
Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 9 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» асоциальный сценарист Ларри Дэвид пытается изобрести достойный способ отделаться от посещения светских вечеринок. Однако его супруга Шерил замечает уловки мужа. Пытаясь реабилитироваться, Ларри старается вести себя как добропорядочный американец и даже жертвует деньги на благотворительность. Вот только его нелегкий характер вновь перевешивает благие помыслы. В результате герой оказывается на волосок от развода. Кроме того, ему на голову внезапно сваливается чернокожее семейство, оставшееся без крова над головой. Ларри понимает, что за все свои проступки однажды приходится платить.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
8.8 IMDb

"Curb Your Enthusiasm" season 6 list of episodes.

Meet The Blacks
Season 6 Episode 1
9 September 2007
The Anonymous Donor
Season 6 Episode 2
16 September 2007
The Ida Funkhouser Roadside Memorial
Season 6 Episode 3
23 September 2007
The Lefty Call
Season 6 Episode 4
30 September 2007
The Freak Book
Season 6 Episode 5
7 October 2007
The Rat Dog
Season 6 Episode 6
14 October 2007
The TiVo Guy
Season 6 Episode 7
21 October 2007
The N Word
Season 6 Episode 8
28 October 2007
The Therapist
Season 6 Episode 9
4 November 2007
The Bat Mitzvah
Season 6 Episode 10
11 November 2007
