В 6 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» асоциальный сценарист Ларри Дэвид пытается изобрести достойный способ отделаться от посещения светских вечеринок. Однако его супруга Шерил замечает уловки мужа. Пытаясь реабилитироваться, Ларри старается вести себя как добропорядочный американец и даже жертвует деньги на благотворительность. Вот только его нелегкий характер вновь перевешивает благие помыслы. В результате герой оказывается на волосок от развода. Кроме того, ему на голову внезапно сваливается чернокожее семейство, оставшееся без крова над головой. Ларри понимает, что за все свои проступки однажды приходится платить.